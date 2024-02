Geliebte Köchin

« Eine Frage der Würde | Home |

F 2023 R: Tran Anh Hung, D: Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger, 136 Min.

Ein franzo?sischer Landsitz irgendwann im 19. Jahrhundert: Gourmetkoch Dodin Bouffant und seine Ko?chin Euge?nie leben hier seit vielen Jahren zusammen. Euge?nie ist die Herrin der Ku?che, Dodin der Hausherr des noblen Anwesens. Wenn sie gemeinsam am Herd stehen, begegnen sie sich auf Augenho?he. Immer wieder hat er ihr Avancen gemacht, aber sie liebt ihre Freiheit und la?sst sich nicht blicken, wenn die Herren im Zimmer oben genussvoll ihre Kreationen verspeisen. Regisseur Tran Anh Hung (»Der Duft der gru?nen Papaya«) zelebriert die Zubereitung von der Ernte im Garten des Anwesens bis zum Gaumengenuss. Juliette Binoche und Benoi?t Magimel harmonieren wundervoll vor der Kamera von Jonathan Ricquebourg, aber die wahren Stars sind die Speisen, deren Entstehungsprozess detailverliebt festgehalten wird, so dass sich Du?fte und Geschma?cker fo?rmlich im Kinosaal entfalten. Selbst u?ber die Verdauung philosophieren die Herren, wa?hrend fu?r Euge?nie die Virtuosita?t in der Ku?che und das Weitergeben uralter Traditionen und Rezepte an die junge Gehilfin Violette das gro?ßte Glu?ck bedeuten. Mit viel Sorgfalt und Ruhe inszenierte der vietnamesische Filmemacher einen urfranzo?sischen Film nach dem Roman von Marcel Rouff u?ber den Genuss des Lebens durch den Magen. Ausgezeichnet wurde er dafu?r beim Filmfestival in Cannes mit dem Preis fu?r die beste Regie.