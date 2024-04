Challengers

« Evil does not exist | Home | Sterben »

USA 2024, R: Luca Guadagnino, D: Zendaya, Mike Faist, Josh O’Connor, 131 min

Für die Besucher des Tennisturniers in New Rochelle sind die beiden Finalteilnehmer lediglich Kontrahenten auf dem Platz. Doch die Spieler, die sich da gegenüberstehen waren einmal Freunde und sind immer noch in dieselbe Frau verknallt. Dabei könnten sie unterschiedlicher kaum sein: Art Donaldson (Mike Faist) versucht sein Comeback nach einer langen Verletzungspause. Er spekuliert auf einen Platz bei den US Open, hat das Preisgeld aber eigentlich nicht nötig. Während er im Ritz Carlton übernachtet, pennt sein Gegner Patrick Zweig (Josh O’Connor) im Auto oder bei gelegentlichen Tinder-Dates. Für ihn ist der Sieg in New Rochelle die letzte Chance auf eine Profikarriere. Art und Patrick haben schon als Teenager ein Zimmer geteilt und zusammen onaniert. Als sie sich beide in Tashi (Zendaya) verliebten, den aufstrebenden Star der Tenniswelt, wurden sie zu Rivalen, nicht nur auf dem Platz. Eigentlich sind die Fronten klar verteilt: Art ist mit Tashi verheiratet, Patrick pennt auf dem Parkplatz. Aber das ist nur der Auftakt für ein Liebes-Match der Extraklasse, das Regisseur Luca Guadagnino hier über 131 Minuten Spielzeit aufrollt. Dabei hat er drei der derzeit heißesten Hollywood-Stars in den Hauptrollen zu bieten und eine Hauptdarstellerin, die ihren männlichen Kollegen die Schau stiehlt: Zendaya tauscht den staubigen Planeten „Dune“ gegen ein gepflegtes Hotelzimmer in der US-amerikanischen Upper Class und macht dabei eine ebenso gute Figur wie auf dem Tennisplatz. Guadagninos Vertrauter hinter der Kamera, Sayombhu Mukdeeprom, fängt die Ball- und Partnerwechsel temporeich und stilvoll ein, Atticus Ross und Trent Raznor versehen die Partie mit treibenden Beats und Justin Kuritzkes’ Drehbuch führt die Fäden aus zahlreichen Rückblenden zu einem cleveren Abschluss – alles zusammengehalten von der sicheren Hand des Regisseurs: Spiel, Satz und Sieg Guadagnino.