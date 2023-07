L’Immensità

« Barbie | Home | Last Contact »

I/F 2022 Regie: Emanuele Crialese mit Penélope Cruz, Vincenzo Amato, Luana Giuliani, 99 Min.

Clara (Penelope Cruz) und ihre Kinder sind eine eigeschworene Gemeinschaft. Mit Phantasie und Liebe macht die Mutter den Alltag ein wenig bunter. Wenn der Vater im Haus ist, herrscht Ordnung und Tristesse. Für Adri (Luana Giuliani) ist das Heranwachsen im Rom der Siebziger eine verwirrende Zeit. Während ihre Eltern zunehmend streiten, verliebt er sich in ein Mädchen aus dem Arbeiterviertel und gibt sich als Andreas aus – dabei steht in seinem Pass Adriana. Clara versucht weiter hilflos, den Optimismus aufrecht zu halten und kaschiert die blauen Flecken mit Make-Up. Adri verliert sich unterdessen immer mehr in Tagträumen, die Regisseur und Autor Emanuele Crialese in wunderbar arrangierten Tanzsequenzen inszeniert. Die kunstvoll gestalteten Bilder von Gergely Pohárnok sind in warme Farben getaucht. Die Kostüme und die Bildgestaltung geben ein traumgleiches Gefühl der Siebziger Jahre wider, die für Clara eher Albtraum sind, gefangen in einer lieblosen Ehe. Penelope Cruz spielt sie einnehmend und das Auge der Kamera inszeniert sie bittersüß als Darstellerin in ihrem eigenen Leben.