« Sterben | Home | Der Junge, dem die Welt gehörte »

USA 2024, R: David Leitch, D: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, 114 min

Sechs Jahre lang sang Lee Majors vom »Unknown Stuntman« in der Serie »The Fall Guy«, ab 1983 auch im Westfernsehen unter dem Titel »Ein Colt für alle Fälle«. Colt Seavers war für uns Heranwachsende der Held, dabei spielte er eigentlich in der zweiten Reihe. Stuntmen sind in Hollywood Austauschware. Dabei sind nicht zuletzt durch den Einfluss des Hongkong-Actionkinos Kampfsequenzen zu kunstvollen Choreographien geworden und Stunts durch Blockbusterreihen wie »Fast & Furious« und »Mission: Impossible« zu Publikumsmagneten.

Regisseur David Leitch war selbst Stuntman und Stuntkoordinator. Motiviert durch seinen Freund Chad Stahelski (»John Wick«) wechselte er erfolgreich auf den Regiestuhl und machte sich mit »Atomic Blonde« und »Bullet Train« selbst einen Namen. Mit der Kinoadaption von »The Fall Guy« zollt er nun seiner ehemaligen Profession Tribut.

Colt Seavers (Ryan Gosling) ist der Mann fürs Grobe in den Actionvehikeln des Hollywood-Stars Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson). Durch einen Unfall am Set wird er aus der Bahn geworfen. Ein Jahr lang lebt er zurückgezogen und leckt seine Wunden. Bis er einen Anruf von der Produzentin Gail Meyer (Hannah Waddingham) erhält und mit ihm die Chance auf ein Comeback und das Herz seiner Flamme Jody Moreno (Emily Blunt) zurück zu gewinnen. Dafür muss er allerdings den Star des Films ausfindig machen und Licht in ein Mordkomplott bringen, für das er selbst als »Fall Guy« herhalten soll.

Ryan Gosling hat nach seiner grandiosen Darbietung als Ken auch als Actionfigur eine Menge Spaß. Der Plot, den Drehbuchautor Drew Pearce (»Iron Man 3«) dafür zurechtgelegt hat, ist nur Vorwand für eine Kaskade an schwindelerregenden Stunts. Pearce liefert reichlich absurde Szenen, Unmengen Referenzen zu Actionklassikern wie »Miami Vice«, Witz und coole Sprüche, so dass die zwei Stunden höchst unterhaltsam vergehen – Auch wenn die Bezüge zum Original nur charmantes Beiwerk sind.