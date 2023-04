« Neneh Superstar | Home | Olaf Jagger »

Schweden 2022 (Walad Min Al Janna) Regie: Tarik Saleh, mit Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mehdi Dehbi, 121 Min., FSK: ab 12

Ein ägyptischer Fischersohn wird wegen seines eifrigen Koran-Studiums an der renommierte al-Azhar-Universität Kairos aufgenommen. Im Kampf um die Nachfolge des Großimams, des Oberhauptes der ältesten und angesehensten Institution des Islams, kommt der neue Student in Kontakt mit dem Geheimdienst. Adam (Tawfeek Barhom) soll die radikalste Gruppierung unterwandern, um letztlich einen staatshörigen Kandidaten durchzusetzen. Dabei verrät er einen Kommilitonen, um bei der Studenten-Gruppe anerkannt zu werden, vor der alle Angst haben.

Nach der recht behäbigen und wenig inspirierten Einführung legt die spannende Spionage-Geschichte „Die Kairo Verschwörung“ moralische Abgründe unter den Gläubigen und zynische Machtspiele bei der Staatssicherheit bloß. Eindrucksvoll dabei der schwedische Schauspieler Fares Fares („Zero Dark Thirty“, „Die Verachtung“, „Chernobyl“) als skrupelloser Geheimdienstler. Zwischen den Intrigen der Mächtigen auf beiden Seiten bleibt Adam ein passiver Spielball. Fast im ganzen Film ist Verwirrung sein bestimmender Gesichtsausdruck. Zunehmend verblüfft er allerdings alle Beteiligten mit einer großen Weisheit im Handeln. So gleicht er die Interessen beider Seiten aus und ist „Die Kairo Verschwörung“ der wundersame Weg eines, der rein aus der ganzen Korruption herauskommt.

„Die Kairo Verschwörung“ ist weniger spannender Politthriller als eine Anklage des ägyptischen Terrorregimes. Der gekonnt inszenierte Film von Tarik Saleh („The Contractor“, „Die Nile Hilton Affäre“, „Westworld“) wurde selbstverständlich nicht in Ägypten, sondern in der Süleymaniye-Moschee in Istanbul gedreht. Er liefert Innenansichten der extrem Religiösen und der Staatspolizei eines Unterdrücker-Regimes. So eindrucksvoll geordnet die Bilder der Männer unter ihrem rotweißen Fez zwischen den Akademie-Mauern sind, so verrottet zeigt sich die Gesellschaft mit ihren Intrigen dahinter.