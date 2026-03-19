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D 2026 R: Nancy Biniadaki, D: Sabrina Amali, Florian Stetter, SusanneBormann, 121 Min.

Maysoon (Sabrina Amali) und ihr Partner Tobi (Florian Stetter)

verbringen mit ihren beiden Kindern einen idyllischen Tag am See. Doch

die Idylle trügt. Man spürt, dass sie sich auseinandergelebt haben. Tobi

ist immer öfter länger im Büro, Maysoon meist alleine mit dem Alltag.

Als er eines Abends spät nach Hause kommt und gleich ins Bett

verschwinden will, stellt ihn Maysoon zur Rede. Es kommt, wie es kommen

muss: Tobi gesteht ihr eine Affäre und Maysoon verliert jeden Halt. In

der Wut, Trauer und Verzweiflung hat sie sich selbst nicht mehr unter

Kontrolle. Hinzu kommt, dass sie ihren Aufenthaltsstatus erneuern muss.

Doch bei der Flucht aus Ägypten hat sie alle Dokumente zurückgelassen

und ein dunkles Geheimnis in ihrer Vergangenheit hindert sie daran, mit

ihrer Familie Kontakt aufzunehmen. Eine Menge Stoff hat sich Nancy

Biniadaki da für ihr Spielfilmdebüt vorgenommen. Amali und Stetter

spielen das Beziehungsdrama intensiv und überzeugend. Der Plot ist

allerdings hoffnungslos überladen und der emotionale Ritt über zwei

Stunden strengt an.