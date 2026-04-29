Der Frosch und das Wass

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Deutschland/Japan 2025 R: Thomas Stuber, D: Aladdin Detlefsen, KanjiTsuda, Bettina Stucky, 100 Min.

Stefan Busch (Aladdin Detlefsen), den alle nur „Buschi“ nennen, lebt in

einer betreuten Wohngruppe. Bei einem Ausflug nach Köln macht sich

Buschi selbständig und steigt in den Bus einer japanischen Reisegruppe.

An Bord ist der schweigsame Hideo Kitamura (KanjiTsuda). Obwohl die

beiden einander nicht verstehen können, entwickelt sich eine behutsame

Freundschaft zwischen ihnen. Buschi, der sich sein ganzes Leben lang

geweigert hat, über Sprache mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren,

blüht in dieser fremden Umgebung auf. Hideo wiederum hat persönliche

Gründe für diese Reise, den Verlust seines Bruders.

Gotthard Kuppel, Seiltänzer, Kabarettist, Theaterschauspieler und

-regisseur, reiste 1972 als Teil der Olympiaauswahl im Judo nach Japan.

Als er einmal im Zug sitzend beobachtete, wie sich zwei Reisegruppen

begegneten, eine deutsche und eine aus Japan. stellte er sich vor, wie

es wäre, wenn einer der Touristen plötzlich kehrt machen und sich der

anderen Gruppe anschließen würde. Aus dieser Tagträumerei entstand ein

Drehbuch. Mit Kuppels Engagement im Bremer Blaumeier-Atelier, einer

Institution in der seit vierzig Jahren Menschen mit und ohne

körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen Theater und Musik machen,

wurde aus dem Protagonisten seiner Geschichte ein Held mit Downsyndrom.

Gemeinsam mit dem Leipziger Regisseur Thomas Stuber („In den Gängen“)

erzählt Kuppel ein lakonisches Roadmovie in der Tradition von

Filmemachern wie Jim Jarmusch, Aki Kaurismäki und nicht zuletzt Takeshi

Kitano. Der Blaumeier-Schauspieler Aladdin Detlefsen und der japanische

Charakterdarsteller Kanji Tsuda („Onoda – 10.000 Nächte im Dschungel“)

entwickeln eine wundervolle Chemie auf der Leinwand. Wer sich auf den

ruhigen Ton und das gemächliche Tempo dieser charmanten

Reisegesellschaft einlässt, findet eine berührende Komödie mit leisem Humor.