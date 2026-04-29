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AT/D 2026 R: Markus Schleinzer, D: Sandra Hüller, Caro Braun, MarisaGrowaldt, 94 Min.

Dreißig Jahre Krieg. Undenkbar. Inmitten dieses »ersten großen Krieges«

im 17. Jahrhundert taucht der Soldat Rose in einem abgelegenen

protestantischen Dorf auf. Rose behauptet, der rechtmäßige Erbe eines

seit langer Zeit verlassenen Gutshofs zu sein. Seinen Anspruch macht er

mit einem Dokument geltend. Rose strebt nach Anerkennung und Integration

in der eingeschworenen Dorfgemeinschaft. Sein Erscheinen zieht jedoch

deren Misstrauen auf sich. Den Fremden umgibt ein Geheimnis –

tatsächlich steckt hinter Rose eine Frau, die eine falsche Identität und

ein anderes Geschlecht angenommen hat, um ihr Glück zu finden.

Mit der Figur des Soldaten Rose hat die Charakterdarstellerin Sandra

Hüller eine neue Herausforderung gefunden. Nach der Frau eines

SS-Kommandanten in »Zone of Interest« und einer angeklagten Witwe in

»Anatomie eines Falls« stellt sie in Markus Schleinzers »Rose« eine

»Frau, die vorgibt, ein Mann zu sein« dar, wie Hüller im Rahmen der

Pressekonferenz der diesjährigen Berlinale betonte. »Ich spiele keinen

Mann.«. Und doch ist diese Rolle für sie auch eine auch körperliche

Transformation. Nicht nur die Stimme wirkt fester, betonter, auch ihr

Schauspiel trägt männliche Züge, solange sich Rose als Mann ausgibt. Für

den österreichischen Regisseur Markus Schleinzer war Hüller die einzige

Wahl für die Rolle der Rose. Er schätzt an ihr »dieses enorme Talent,

die bezwingende Logik gepaart mit einer extremen Ehrlichkeit und

Uneitelkeit in ihrem Spiel.« Hüller, so habe er im Gespräch mit anderen

Darstellerinnen erfahren, sei zudem enorm wichtig »für nachfolgende

Generationen an Schauspielerinnen.«

Schleintzer hatte vor acht Jahren mit seiner Recherche zu »Rose«

begonnen. Auf Basis der Informationen, die er in alten Schriften und

Nacherzählungen fand, begann er ein Romanfragment zu schreiben. Mehr als

1.000 Seiten umfasste am Ende die Geschichte der fiktiven Figur Rose,

von der Geburt bis zum Tode. Mit dem Drehbuchautor Alexander Brom

konzentrierte er sich auf das letzte Kapitel ihres Lebens. »Ich bin auf

an die 300 Geschichten von Frauen gestoßen, die über etwa drei

Jahrhunderte hinweg, aus unterschiedlichsten Gründen ›den Weg in die

Hose‹ genommen haben.« Gründe für Frauen »in die Hose zu steigen« waren

mannigfaltig, so Schleintzer. »Es erleichterte den Zugang zu Arbeit. Es

war die Hoffnung, Vergewaltigungen oder Zwangsheiraten zu entgehen,

dadurch selbstbestimmter zu leben«, die Frauen antrieb. »Wer ein

selbstbestimmtes Leben führen, Zugang zu Bildung und Besitz haben

wollte, der tat gut daran, ein Mann zu sein oder zumindest eine Hose zu

tragen.« Immer wieder stellte er fest, »in dem Moment in dem sie sich

dieses Stückchen Stoff angelegt haben, war diese Freiheit, diese

Autonomie sofort gegeben.«

Bereits mit seinem letzten Film »Angelo« behandelte Markus Schleinzer

einen historischen Stoff. Darin wird zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein

afrikanischer Sklavenjunge von einer europäischen Comtesse ausgesucht,

um getauft und ausgebildet zum Wiener Hofmaskottchen zu werden. Diesmal

setzte Schleintzer die Geschichte in starken Schwarz-Weiß-Bildern in

Szene. Weniger, um das Historische zu unterstreichen, sondern vielmehr

für die Fokussierung. »Es bringt die Geschichte manchmal zurück zu den

Menschen. Wir konzentrieren uns ganz auf die Handlung, nicht darauf,

welche Farbe ein Kleid oder eine Uniform hat.« Für »Rose« holte er auch

Robert Gwisdek und Godehard Giese ins Ensemble. Caro Braun ist als Roses

Partnerin Suzanna eine Entdeckung. Marisa Growaldt führt als Erzählerin

durch die Geschichte. Dadurch gewinnt der Film die Hoheit der Narration,

die Distanz des Blicks auf die Ereignisse. Vor allem Hüllers Spiel geht

unter die Haut.

Gedreht wurde im Harz in Sachsen-Anhalt und in Niederösterreich. Die

Leipziger ROW Pictures, die bereits »3 Tage in Quiberon« und »Irgendwann

werden wir uns alles erzählen« mit Regisseurin Emily Atef, sowie Sandra

Hüller in »Zwei zu Eins« produzierte, war mit an Bord. Auch die

Tonbearbeitung entstand in Leipzig.