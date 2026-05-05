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(On vous croit) B 2025 R: Charlotte Devillers, Arnaud Dufeys, D: MyriemAkheddiou, Laurent Capelluto, Natali Broods, 78 Min.

Tränen der Verzweiflung laufen das Gesicht von Alice (Myriem Akheddiou)

herunter. Ihr Sohn Etienne (Ulysse Goffin) sitzt auf der Straße und

rührt sich nicht. Nur widerwillig begleitet der Junge seine Mutter und

die 17-jährige Schwester Lila (Adèle Pinckaers) in das Gerichtsgebäude.

Dort wird das Sorgerecht der beiden Kinder zwischen Alice und ihrem

Vater (Laurent Capelluto) verhandelt. Gegen den Vater läuft seit zwei

Jahren ein Strafverfahren. Alice und die Kinder sind angespannt. Das

Warten im Vorraum wird zur Qual. Obwohl sich insbesondere Etienne

deutlich dagegen ausgesprochen hat, treffen sie dort auf den Vater und

seine Anwältin. Am liebsten würden die Kinder ihn nie wiedersehen. Doch

ihre Wünsche und Aussagen bleiben ungehört.

Über den Zeitraum von rund einer Stunde entspinnt sich ein

Familiendrama. Ruhig und konzentriert fängt der Film die Aussagen der

Anwält*innen und der Eltern ein. In den langen, emotionalen Monologen

entfaltet sich die Vorgeschichte. Nüchtern, fast dokumentarisch im

Bildformat 4:3 fängt Kameramann Pépin Struye den Wortwechsel ein und

ruht lange auf den Gesichtern der Protagonist*innen. Der Betrachter hat

so die Möglichkeit, ihre Regungen zu studieren. Die Kamera bleibt dabei

meist bei Alice, die von Myriem Akheddiou („Zwei Tage, eine Nacht“)

eindringlich gespielt wird. Ihre Schilderungen lassen Bilder im Kopf des

Betrachters formen, die am Ende ein Ganzes ergeben. Die Perspektive ist

zwar subjektiv konzentriert auf Alices Perspektive, aber aufrichtig, nie

manipulativ. So dass man am Ende auch mit Blick auf die überzeugend

agierenden Kinderdarsteller*innen sagen kann: „Wir glauben euch“. Seine

Premiere feierte das Regiedebüt von Charlotte Devillers und Arnaud

Dufeys in der Sektion „Encounters“ der letztjährigen Berlinale.