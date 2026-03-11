« Good Luck, Have Fun, Don’t Die | Home |
Un Poeta
Guillermo Cardona, 120 Min.
Oscar Restrepo (Ubeimar Rios) ist eine tragische Gestalt. Als Dichter
ist er ebenso erfolglos wie in seiner übrigen Existenz. Seiner Tochter
Daniela (Alisson Correa), die bei seiner Ex lebt, ist er peinlich. Seine
Dichterkollegen belächeln ihn. Das Geld ist knapp, sein Wohnsitz bei
seiner Mutter auch keine Lösung. Oscar nimmt notgedrungen einen Job als
Lehrer an, um seiner Tochter die Uni zu finanzieren. Dort trifft er auf
die 15-jährige Yurlady (Rebeca Andrade), die ihre Gedanken in Versen
festhält, die Oscar faszinieren. Er meldet das Mädchen bei einem
Dichterwettbewerb an, um ihr eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Doch
Yurlady lebt in einer Familie, die wenig von Oscars Ambitionen hält.
Oscar ist im Grunde seines Herzens ein guter Mensch, der sich jedoch
durch seine Sturheit immer tiefer in die eigene Misere reitet. Ubeimar
Rios spielt ihn körperlich brillant zwischen Selbstmitleid und
Überzeugung. Mit seinem rauem Charme gewann der kolumbianische Film den
Jurypreis der Sektion Un Certain Regard in Cannes.
