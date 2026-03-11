« Good Luck, Have Fun, Don’t Die | Home |

KOL/D/SWE 2025 R: Simón Mesa Soto, D: Ubeimar Rios, Rebeca Andrade,Guillermo Cardona, 120 Min.

Oscar Restrepo (Ubeimar Rios) ist eine tragische Gestalt. Als Dichter

ist er ebenso erfolglos wie in seiner übrigen Existenz. Seiner Tochter

Daniela (Alisson Correa), die bei seiner Ex lebt, ist er peinlich. Seine

Dichterkollegen belächeln ihn. Das Geld ist knapp, sein Wohnsitz bei

seiner Mutter auch keine Lösung. Oscar nimmt notgedrungen einen Job als

Lehrer an, um seiner Tochter die Uni zu finanzieren. Dort trifft er auf

die 15-jährige Yurlady (Rebeca Andrade), die ihre Gedanken in Versen

festhält, die Oscar faszinieren. Er meldet das Mädchen bei einem

Dichterwettbewerb an, um ihr eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Doch

Yurlady lebt in einer Familie, die wenig von Oscars Ambitionen hält.

Oscar ist im Grunde seines Herzens ein guter Mensch, der sich jedoch

durch seine Sturheit immer tiefer in die eigene Misere reitet. Ubeimar

Rios spielt ihn körperlich brillant zwischen Selbstmitleid und

Überzeugung. Mit seinem rauem Charme gewann der kolumbianische Film den

Jurypreis der Sektion Un Certain Regard in Cannes.