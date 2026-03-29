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Alpha F 2025 R: Julia Ducournau, D: Mélissa Boros, Tahar Rahim,Golshifteh Farahani, 126 Min.

Die französische Regisseurin Julia Ducournau („Titane“) macht fühlbare

Filme, körperliche Grenzerfahrungen. Auch „Alpha“ macht da keine

Ausnahme, aber die Empathie für die Figuren will sich nicht so recht

einstellen. In den 1980ern wächst die 13-jährige Alpha (Mélissa Boros)

bei ihrer alleinerziehenden Mutter und dem heroinabhängigen Onkel auf.

Eine mysteriöse Seuche geht um, zu der es kein Heilmittel gibt. Die

Infizierten verwandeln sich allmählich zu Stein, der sich in rotem Sand

auflöst. Alpha flieht vor der finsteren Realität in den Alkohol. Als sie

nach einem Rausch erwacht, trägt sie ein Tattoo, ein blutiges A, auf dem

Oberarm. Die Gefahr, dass sie sich an der Nadel infiziert hat, ist real.

Ihre Mitschüler beginnen sie auszugrenzen.

Heroin und HIV – Ducournau geht nicht gerade subtil vor. Das Trauma der

beherrschenden Epidemien der Achtziger verarbeitet sie aus der

Perspektive eines Kindes. Der Film trägt ihr Elend zwei Stunden zur

Schau. Am Ende werden die durchaus vielversprechenden Ansätze höchst

unbefriedigend zusammengeführt.