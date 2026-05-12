Enrico Berlinguer – La Grande Ambizione
Acquaroli, 123 Min.
In Zeiten einer rechtskonservativen Regierung ist das Kino in Italien
politischer denn je. Andrea Segre („Welcome Venice“) inszeniert in
seinem dokumentarischen Drama das Leben von Enrico Berlinguer, dem
früheren Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Dabei konzentriert
er sich auf den Zeitraum von 1973 bis 78 und zeigt den Aufstieg in die
Regierung. Der charismatische Enrico Berlinguer (Elio Germano) träumt
von einem demokratischen Sozialismus. Berlinguer will seinen Arbeiter-
und Bauernstaat auf einem möglichst breiten Fundament errichten – gegen
die Widerstände in seiner eigenen Partei und der Faschisten, die bald
auch sein Leben bedrohen. Für eine zukunftsgerichtete Politik braucht
Berlinguer allerdings den Rückhalt der christlichen Regierungspartei
unter Ministerpräsident Giulio Andreotti (Paolo Pierobon).
„La Grande Ambizione“ – Den großen Ehrgeiz erfasste auch Regisseur und
Autor Andrea Segre, die politische Geschichte Berlinguers möglichst
originalgetreu auf die Leinwand zu bringen. Wie er Berlinguer als
uneitlen Kämpfer für die gute Sache darstellt, ist einnehmend.
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- Publiziert von:
- Lars Tuncay, 12.05.2026 / 3:21
- Rubrik:
- Kritiken LT
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