Enrico Berlinguer – La Grande Ambizione

« Nürnberg | Home |

I/B/BUL 2024 R: Andrea Segre, D: Elio Germano, Stefano Abbati, FrancescoAcquaroli, 123 Min.

In Zeiten einer rechtskonservativen Regierung ist das Kino in Italien

politischer denn je. Andrea Segre („Welcome Venice“) inszeniert in

seinem dokumentarischen Drama das Leben von Enrico Berlinguer, dem

früheren Generalsekretär der Kommunistischen Partei. Dabei konzentriert

er sich auf den Zeitraum von 1973 bis 78 und zeigt den Aufstieg in die

Regierung. Der charismatische Enrico Berlinguer (Elio Germano) träumt

von einem demokratischen Sozialismus. Berlinguer will seinen Arbeiter-

und Bauernstaat auf einem möglichst breiten Fundament errichten – gegen

die Widerstände in seiner eigenen Partei und der Faschisten, die bald

auch sein Leben bedrohen. Für eine zukunftsgerichtete Politik braucht

Berlinguer allerdings den Rückhalt der christlichen Regierungspartei

unter Ministerpräsident Giulio Andreotti (Paolo Pierobon).

„La Grande Ambizione“ – Den großen Ehrgeiz erfasste auch Regisseur und

Autor Andrea Segre, die politische Geschichte Berlinguers möglichst

originalgetreu auf die Leinwand zu bringen. Wie er Berlinguer als

uneitlen Kämpfer für die gute Sache darstellt, ist einnehmend.