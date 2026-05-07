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(Nuremberg) USA/HU 2025, R: James Vanderbilt, D: Rami Malek, RussellCrowe, Michael Shannon, 148 Min.

Filmschaffende haben sich vielfach an den Nachkriegs-Prozessen von

Nürnberg abgearbeitet. Schließlich ist das Ende der Nazi-Diktatur gut

dokumentiert. Bereits parallel zum Prozess 1948 entstand ein

Dokumentarfilm. Die bekannteste Nacherzählung, der starbesetzte

Gerichtsfilm »Das Urteil von Nürnberg« von Stanley Kramer, wurde 1962

mit zwei Oscars ausgezeichnet. Zuletzt gab es 2023 den russischen

Kinofilm »Nürnberg« und im vergangenen Jahr einen großen Fernsehfilm zum

Thema. Nun also wieder Hollywood mit Russell Crowe als Hermann Göring.

Was die Inszenierung von James Vanderbilt (»Der Moment der Wahrheit«)

allerdings interessant macht, ist die Perspektive. Basierend auf bisher

unveröffentlichten Dokumenten schildert der Journalist Jack El-Hai in

seinem 2013 erschienenen Buch »Der Nazi und der Psychiater« die

Begegnungen des Armeepsychiaters Douglas M. Kelley mit Hermann Göring,

dem nach der Kapitulation ranghöchsten noch lebenden Nazi. Kelley (Rami

Malek) wird 1945 ins luxemburgische Mondorf-les-Bains abgeordnet, wo

nach Kriegsende von der US-Armee ein Hotel zum Gefängnis für die

Führungselite der Nazis umgebaut wurde. Hier soll er die physische und

psychische Verfassung der Elite des Naziregimes beurteilen, bevor ihnen

in Nürnberg der Prozess gemacht wird. Unter den 52 Nazi-Größen wie

Dönitz, Hess, Speer und Streicher weckt vor allem Hermann Göring,

ehemaliger Chef der Luftwaffe und selbst ernannter »Reichsmarschall«,

das Interesse Kelleys. Er lässt sich auf ein gefährliches Spiel ein, um

sein Vertrauen zu gewinnen.

Das ist von Crowe (bis auf seine lächerlichen Deutschkenntnisse) und

Malek hervorragend gespielt, bis in die Nebenrollen glänzend besetzt und

von Dariusz Wolski (»Napoleon«) stilvoll in Szene gesetzt. Allerdings

mit bedeutungsschwangeren Blicken und großen Gesten alles andere als

subtil erzählt. Woran auch Brian Tylers (»Avengers«) pathosgeladener

Score einen großen Anteil hat. An der nach wie vor aktuellen Lehre des

Stoffs ändert das freilich nichts.