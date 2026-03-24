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Pillion
Harry Melling, 107 Min.
Der schüchterne Colin lebt in einer Kleinstadt im Haus seiner Eltern. Im
örtlichen Pub trifft er eines Abends auf Ray. Colin ist sofort
fasziniert von dem muskulösen Biker und findet sich kurz darauf in einer
Seitengasse auf den Knien vor Ray wieder, der ihn erst erniedrigt und
dann ignoriert. Der Beginn einer unterwürfigen Beziehung, in der sich
Colin von Ray wie ein Hund halten lässt. Er kümmert sich um den Haushalt
und schläft auf dem Boden zur Füßen Rays. Auf der anderen Seite lernt
Colin aber auch unter den Bikern eine vollkommen neue Welt aus
Freundschaft, Anerkennung und Leidenschaft kennen. Basierend auf der
preisgekrönten Romanvorlage »Box Hill« von Adam Mars-Jones erzählt
Regisseur Harry Lighton mit viel Verständnis, Charme und Witz eine
dominante Beziehungsgeschichte. Dabei spart Lighton auch nicht Colins
Eltern aus, die sich zunächst liebevoll um seine Bedürfnisse sorgen,
aber dann doch erschrocken reagieren, als sie Ray kennenlernen. Der
Regisseur vermeidet aber melodramatische Momente bis hin zum schlüssigen
Finale. Harry Melling, der als Dudley Dursley in den »Harry
Potter«-Filmen begann, zieht als Colin die Sympathien auf sich. Der
»Northman« Alexander Skarsgård spielt hingebungsvoll und mit vollem
Körpereinsatz. Bei den Filmfestspielen von Cannes wurde das Regiedebüt
gefeiert und erhielt den Drehbuchpreis in der Sektion »Un Certain Regard«.
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- Publiziert von:
- Lars Tuncay, 24.03.2026 / 3:44
- Rubrik:
- Kritiken LT
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