Kritiken LT. Blue Moon

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USA/IRL 2025 R: Richard Linklater, D: Ethan Hawke, Margaret Qualley,Bobby Cannavale, 100 Min.

Sie waren das Traumpaar des Broadways: Zwischen 1919 und den frühen

1940er Jahren schufen Richard Rogers und Lorenz Hart einige der größten

Hits des 20. Jahrhunderts. Hart schrieb die cleveren Texte, Rogers

komponierte die unvergessenen Melodien. Aus ihrer Feder stammen

Evergreens wie »My Funny Valentine« und »Blue Moon«. Für zahlreiche

Musicalerfolge schrieben sie gemeinsam über 500 Songs. Regisseur Richard

Linklater hegte schon länger den Wunsch, das tragische Leben von Lorenz

Hart zu verfilmen, aber erst als sein Freund und Stammschauspieler Ethan

Hawke das richtige Alter erreicht hatte, war es soweit. Wie so oft hat

sich die bemerkenswerte Geduld, die Linklater (»Boyhood«) bei seinen

Projekten an den Tag legt, gelohnt.

Hawke glänzt als Hart und feuert ein Stakkato an cleveren Dialogen ab,

die ihm Drehbuchautor Robert Kaplow, mit dem Linklater bereits für „Ich

& Orson Welles“ zusammenarbeitete, in den Mund legt. Er zeichnet Hart

als einen ebenso bemitleidens- wie liebenswerten Künstler, der neun

Monate vor seinem frühen Tod bei der Premierenparty von »Oklahoma!« ein

Comeback versucht. Doch seine Liebe zum Alkohol hat einen Keil zwischen

ihn und Rogers (Andrew Scott) getrieben. Der feiert mit seinem neuen

Partner Oscar Hammerstein II (Simon Delaney) inzwischen noch größere

Erfolge. Seine angebetete Elizabeth (Margaret Qualley) sieht in Hart

nicht mehr als einen guten Freund, auch wenn seine lebendige Phantasie

das anders sieht. So bleibt ihm nur die Gesellschaft des Bartenders Eddy

(Bobby Cannavale) und des Pianisten Morty Rifkin (Jonah Lees). „Blue

Moon“ ist ein Kammerspiel, das – wie so oft bei Linklater – vom

Dauerfeuer seiner Dialoge lebt. Am Ende schwirrt einem der Kopf. Hawks

einnehmende Darstellung, für die er auch für den Oscar nominiert wurde,

bleibt einem aber noch lange in Erinnerung.