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On the Border
AT/CH/D 2024 R: Gerald Igor Hauzenberger, Gabriela Schild 103 Min.
Als der Österreicher Gerald Igor Hauzenberger und die Schweizerin
Gabriela Schild loszogen, um einen Film über die Sahara zu drehen,
konnten sie vielleicht noch nicht ahnen, dass sie Zeugen einer
historischen Umwälzung werden. Aus ihrem Filmprojekt entwickelte sich
eine Langzeitbeobachtung, die ihren Anfang im Jahr 2018 nahm. In klugen,
reflektierten Worten führt sie Rhissa Feltou durch das Grenzgebiet im
Norden Nigers. Der Bürgermeister Agadez berichtet von den Auswirkungen,
die der Druck der EU auf die europäischen Außengrenzen hat. Seit 2015
ist es streng verboten, Ausländer ohne Arbeitserlaubnis ins Land zu
holen. Wer erwischt wird, riskiert eine Freiheitsstrafe von bis zu 25
Jahren. Doch die Tuaregs transportieren seit Generationen Menschen durch
die Sahara, lange bevor es Grenzen gab. Durch das Verbot ist ein
kompletter Geschäftszweig weggebrochen. Die grassierende
Arbeitslosigkeit vor allem unter der jungen Bevölkerung ist ein
fruchtbarer Boden für Radikalisierung und Kriminalität. Alternativen
wurden versprochen, aber nie eingelöst. Deutsche Truppen und die der UN
sollen vor Ort für die Ausbildung der Sicherheitskräfte sorgen. Die
Amerikaner haben einen Stützpunkt in Agadez. Das Dröhnen der
Aufklärungsdrohnen ist Tag und Nacht zu hören. Sicherer ist die Region
deshalb nicht geworden. Tag für Tag kommen Pick Ups und Lastwagen voll
mit Menschen an, die aufgrund von Hunger und Krieg ihre Heimat verlassen
mussten. Hauzenberger und Schild reisen mehrfach nach Niger, in die
sogenannte Hochrisikozone. Sie sprechen mit den Menschen und lassen sie
auch nicht im Stich, als das Militär die Macht ergreift und die Europäer
das Land verlassen müssen. Ihre beeindruckend beharrliche
dokumentarische Arbeit, die von einem tiefen Verständnis für das Land
und seine Bewohner zeugt, endet 2023. Doch die Geschichte ist damit
längst nicht auserzählt.
Ein FILMtabs.de Artikel
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- Publiziert von:
- Lars Tuncay, 19.03.2026 / 3:50
- Rubrik:
- Kritiken LT
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