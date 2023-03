« Broker | Home |

D/GB/B/GR/CH 2023, Regie: Vasilis Katsoupis mit Willem Dafoe, Eliza Stuyck, Gene Bervoets, 101 min

Wie ist der Wert von Kunst zu bemessen? Für Nemo, einen Meister seines Fachs, ist sie das wichtigste Gut. Doch als der Dieb bei einem Einbruch in dem vielfach gesicherten Smart Home eines hochkarätigen Sammlers festsitzt, wird sie wertlos. Für Nemo geht es nur noch um das nackte Überleben, denn aus den Leitungen kommt kein Wasser und der Kühlschrank ist leer. Der einfallsreiche Gauner ist eingesperrt in einen goldenen Käfig – und wir sind ganz mit ihm allein. Da braucht es einen exzellenten Hauptdarsteller, der keine Grenzen scheut. Der griechische Autor und Regisseur Vasilis Katsoupis konnte für sein Spielfilmdebüt Charakterdarsteller Willem Dafoe gewinnen und schenkt ihm für 100 Minuten die ganze Leinwand. Namenlose Nebenfiguren tauchen nur in den Bildern der Überwachungskamera von Draußen auf. Neben der kraftvollen Bildgestaltung von Steve Annis (»I am Mother«) und dem cleveren Drehbuch von Katsoupis und Ben Hopkins (»The Nine Lives of Thomas Katz«) ist es vor allem Dafoes Schauspielkunst, die hier zu bewundern ist. Sein schleichender körperlicher und geistiger Verfall ist schmerzhaft spürbar. Gleichzeitig hält die Inszenierung die Spannung aufrecht mit immer neuen Ideen, aus dem luxuriösen Gefängnis auszubrechen, angetrieben von einer eigenen kreativen Energie. So entsteht neue Kunst in der Isolation. In einem Kölner Studio wurde die klaustrophobische Tour de Force inmitten der Pandemie gedreht. Durch die Umstände erhält »Inside« eine aktuelle Relevanz.