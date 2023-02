Bigger Than Us

« Final Cut of the Dead | Home |

Frankreich 2021, Regie: Flore Vasseur, 96 Min., FSK: ab 12

Fridays for Future, Extinction Rebellion, Die letzte Generation – In den vergangenen drei, vier Jahren haben sich eine Vielzahl neuer Gruppen gebildet, um ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Sie alle haben gemeinsam, dass die Aktivistinnen und Aktivisten meist noch zur Schule gehen oder gerade Volljährig sind. Enttäuscht von der Tatenlosigkeit der Elterngeneration und der Politik, die sie gewählt hat, vernetzt und verbündet sich eine Welle von jungen Leuten weltweit.

Die 18-jährige Melati Wijsen kämpft seit sechs Jahren gegen die Plastikverschmutzung ihrer Heimat Indonesien. Sie hatte Erfolg, doch ein Ende ihrer Mission ist nicht in Sicht. Um sich inspirieren zu lassen, bereist sie die Welt und trifft Gleichgesinnte im Kampf gegen Umweltverschmutzung und Ungerechtigkeit. Sie sucht nach der Energie und dem Momentum des gemeinsamen Kampfes – und wird fündig. In Syrien, wo sie den heute 18-jährigen Mohamad Al Jounde trifft. Als Kind floh er mit seiner Familie in den Libanon wie tausende andere vor ihm. Um der Tristesse des Lagers in El Marj zu entkommen, baute er im Alter von 12 Jahren eine Schule auf. Heute besuchen jeden Tag 200 geflüchtete syrische Kinder die von Mohamad gegründete Schule.

Memory Banda kämpft in Malawi gegen die Verheiratung von Kindern und die Tradition der institutionalisierten Vergewaltigung junger Mädchen in speziellen Initiationslagern. Der 19-jährige Xiuhtezcatl Martinez rappt gegen Fracking, die Verbreitung von Kohleasche und gegen Pestizide in Parks. Mary Finn rettet vor der Küste der Insel Lesbos in Griechenland Geflüchtete aus Booten. Als 11-jähriger gründete Rene Silva in Rio de Janeiro eine Tageszeitung, die den von Polizei- und Bandengewalt geprägten Alltag der Menschen in den Favelas festhält. Schließlich trifft Melati auf Winnie Tushabe, die in Uganda eine Landwirtschaftsinitiative gründete, um den Ärmsten der Armen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu versorgen.

»Bigger than us« zeigt ihren Kampf gegen gesellschaftliche Traditionen, Großkonzerne und die Politik. Die Idee dazu hatte die französische Regisseurin Flore Vasseur. Sie sah eine Dokumentation über den Kampf von Melati in ihrer Heimat und ging mit ihr auf Weltreise, mit der Schützenhilfe von Schauspielerin und Produzentin Marion Cotillard. Entstanden ist ein Plädoyer der Solidarität, ein Film der Mut machen will für eine Generation, die etwas verändern kann und will.