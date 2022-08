« Bullet Train | Home | Nicht ganz koscher »

Bullet Train

USA, Japan 2022, Regie: David Leitch, mit Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King, 152 Min., FSK: ab 16

Bei »Fight Club« war er noch für die Stunt-Choreographie zuständig, jetzt inszenierte »John Wick«-Regisseur David Leitch seinen Star Brad Pitt in einem comichaften Actionthriller. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Kotaro Isaka gibt Pitt einen Auftragskiller, den nichts aus der Ruhe bringen kann. Schusswaffen sind nicht sein Ding. Er stellt seine Zielpersonen lieber mit Schlafmittel ruhig. Als er den Shinkansen in Tokio betritt muss er jedoch schnell feststellen, dass es in dem Hochgeschwindigkeitszug von Killern nur so wimmelt. Was folgt ist ein zweistündiger High-Speed-Schlagabtausch nach bewährtem Muster. Das ungewöhnliche Setting und das gut aufgelegte Ensemble zu dem neben Pitt auch Aaron Taylor-Johnson (»Kick-Ass«) und Brian Tyree Henry (»Atlanta«) zählen, sorgen aber für sommerlich-leichte Unterhaltung, die vor allem Actionfans glücklich macht.