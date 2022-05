« Leander Haußmanns Stasikomödie | Home | X »

Dog

USA 2022, Regie: Reid Carolin, Channing Tatum, mit Channing Tatum, Jane Adams, Kevin Nash, 102 Min., FSK: ab 12

Der Vorspann bebildert Lulus Leben vom Welpen zu einem ausgezeichneten Militärhund, der vielen Soldaten das Leben rettete, bevor er selbst schwer verwundet und ausgemustert wurde. Ein gebrochenes Wesen, traumatisiert, zerstört, ebenso wie Jackson Briggs, der sich aus dem Alkoholrausch mühsam auf die Beine kämpft, um seinen trüben Arbeitstag im Fast-Food-Restaurant anzutreten. Ein Telefonat macht klar: Er will eigentlich zurück an die Front. Doch sein medizinischer Bericht sieht das anders. Sein ehemaliger Vorgesetzter gibt ihm eine letzte Chance: Er soll Lulu zur Beerdigung von Briggs Waffenbruder Rodriguez bringen, bevor sie eingeschläfert wird. So beginnt für die beiden ein Road-Trip, der leicht vorhersehbar und klischeehaft hätte verlaufen können, wäre da nicht die blendende Chemie zwischen Channing Tatum und seinem vierbeinigen Leinwandpartner. So reiht sich »Dog« in die Klassikerriege der tierischen Buddy-Movies wie »Scott & Huutsch« und »Mein Partner mit der kalten Schnauze« ein und erzählt darüber hinaus – wenn auch etwas weichgezeichnet – vom Schicksal der US-Soldaten nach dem Kriegseinsatz.