Abteil No.6

FIN/RUS/EST/D 2021, R: Juho Kuosmanen, D: Yuriy Borisov, Seidi Haarla, Yuliya Aug, 107 min

Laura fühlt sich fehl am Platz unter all den Intellektuellen, die die Moskauer Wohnung mit ihren Gesprächen beleben. Ihr einziger Anker ist Irina. Wenn die Professorin sie anblickt, hat Laura das Gefühl, als gäbe es niemanden sonst in ihrem Leben. Aber Irinas Leben ist ebenso voll von anderen Menschen wie ihre Wohnung. Daher hat sie auch keine Zeit mit Laura die Petroglyphen zu besichtigen. Also fährt die finnische Archäologiestudentin kurzerhand alleine mit dem Zug nach Murmansk, um die prähistorischen Zeichnungen zu sehen. Zumindest wünscht sie sich bald allein zu sein, denn sie teilt ihr Abteil mit dem unflätigen Russen Ljoha, der säuft und raucht und übergriffig wird. Frustriert verlässt sie das Abteil, doch es ist eine lange Reise bis ans Ende des Landes und sie muss sich notgedrungen mit ihrem Mitreisenden arrangieren. Während die Landschaft an ihnen vorbeizieht, stellt sie fest, dass Ljoha ebenso unsicher ist wie sie und unter der rauen Oberfläche ein entwaffnend ehrlicher Typ steckt. Wer hier allerdings die große Liebesgeschichte wittert, der wird sie in der Adaption des Romans »Hytti nro 6« von Rosa Liksom nicht finden. Der finnische Regisseur Juho Kuosmanen erzählt mit viel Charme und trockenem Humor von zwei unterschiedlichen Menschen, die gemeinsam einsam durch die Nacht fahren. Die Reise wert ist vor allem Hauptdarstellerin Seidi Haarla, die Laura vielschichtig und grundsympathisch verkörpert.