Willkommen um zu bleiben

(Mr. K) NL/NOR/B 2024 R: Tallulah Hazekamp Schwab, D: Crispin Glover,Sunnyi Melles, Fionnula Flanagan, 94 Min.

Herr K. (Chrispin Glover) ist Illusionist. Mit Magie bringt er Dinge zum

Schweben und Verschwinden. Doch seine Kunst ist nicht mehr gefragt. Auf

seiner Reise landet er in einem Hotel, das wie er bessere Zeiten gesehen

hat. Die Empfangsdame ist seltsam, die Nacht unruhig. Als er am nächsten

Tag aufbricht, muss er bald feststellen, dass ihn das Hotel nicht gehen

lässt. Jede Abzweigung wird zur Sackgasse, durch die Gänge rumpelt ein

Spielmannszug und die beiden älteren Ladies, die eines der Appartements

bewohnen, haben das Haus auch noch nie verlassen. Schließlich landet

Herr K. in der Küche und versucht dort eine Revolution anzuzetteln, um

endlich einen Weg aus dem Albtraum zu finden.

Die norwegische Regisseurin Tallulah Hazekamp Schwab zieht den Zuschauer

immer tiefer hinein in ihren Kaninchenbau. Das absurde Szenario erinnert

an Terry Gilliams „Brazil“ oder die Filme von Jean-Pierre Jeunet und

Marc Caro, der Name des Protagonisten bewusst an Franz Kafka. Dessen

Geist weht durch die Gänge und wenn das überbordende Konstrukt am Ende

auch nicht ganz aufgehen mag, ist es doch ein surreales Vergnügen.