USA/D 2025 R: Gore Verbinski D: Sam Rockwell, Juno Temple, Haley LuRichardson 134 Min.

Neun Jahre ist es her, dass Gore Verbinski zuletzt auf dem Regiestuhl

saß. In der ersten Dekade der 2000er war jeder seiner Filme ein

Ereignis. Ob „The Mexican“, das „Ring“-Remake oder die „Fluch der

Karibik“-Filme – Der Name Gore Verbinski stand für großes und

erfolgreiches Hollywoodkino. Nach dem großartigen Animations-Western

„Rango“ landete er allerdings mit „Lone Ranger“ einen künstlerischen

Flop, der auch kommerziell unter den Erwartungen blieb. Mit „A Cure For

Wellness“ folgte eine kleinere Produktion, die komplett in Deutschland

realisiert wurde. Dann wurde es ruhig um den Regisseur. Für „Good Luck,

Have Fun, Don’t Die“, bei dem die Constantin erneut im Boot ist, griff

er nun auf ein Drehbuch von Matthew Robinson („Love And Monsters“)

zurück. Dabei ließen sich die Filmemacher offensichtlich vom Erfolg von

„Everything Everywhere All At Once“ beflügeln.

Wobei der Typ (Sam Rockwell), der um Punkt 10 nach 10 das Diner betritt

aussieht wie ein Obdachloser, zauselbärtiger James Cole aus „Twelve

Monkeys“. Voll verkabelt unter dem Plastikmantel mischt er die Gäste auf

und macht ihnen nachdrücklich klar, dass er aus der Zukunft kommt und

die Menschheit vor dem Untergang retten will. Eine übermächtige KI wird

die Herrschaft übernehmen und es ist an ihm und einer Gruppe

Freiwilliger, dies zu verhindern. In kurzen Rückblenden verlässt die

Handlung immer wieder den Ort der Handlung und zeigt, welche

aberwitzigen Ereignisse die Auserwählten an diesem Abend dorthin geführt

haben. Dabei verliert der Film etwas den irren Schwung, den Rockwells

Eröffnungsmonolog vorlegt. Die ausdrückliche Kritik daran, wie die

Technik unser Leben übernimmt, sorgt aber immer wieder für

phantasievolle Wendungen. Langweilig wird es also auf keinen Fall. Das

Ende ist allerdings etwas effektüberladen. Das geht auf Kosten des

zwischenmenschlichen Faktors eines hervorragend aufgelegten Ensembles.