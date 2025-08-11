Eine Million Sandkörnchen

« Milch ins Feuer | Home | Willkommen um zu bleiben »

(Un milione di granelli di sabbia) I 2024 R: Andrea Deaglio, 64 Min.

Krieg, Flucht, Vertreibung – Die Nachrichten aus den Krisengebieten in

aller Welt sind immer verbunden mit unzähligen persönlichen Schicksalen.

Die Erlebnisse wiegen besonders schwer auf die Psyche von Kindern. Wenn

sie in einem sicheren Hafen ankommen, tragen sie die Schrecken mit im

Gepäck. Die Expressive Sandarbeit ist eine Art der Therapie, die den

Kindern aber auch Erwachsenen dabei helfen kann, das Erlebte zu

verarbeiten. Entwickelt hat sie die Psychoanalytikerin Eva Pattis Zoja

in der Arbeit mit einem internationalen Team. Heute wird die Therapie in

der Ukraine, im Irak und anderen Krisengebieten erfolgreich eingesetzt.

Der italienische Regisseur Andrea Deaglio begleitet Zoja zunächst bei

der Arbeit mit jesidischen Geflüchteten. Deren Geschichten allein würden

mehr als einen Dokumentarfilm füllen. Deaglio verbindet sie mit der

Briefen und Erlebnissen der Eltern von Zoja, die den Krieg vor 80 Jahren

erlebten. Die Geschichte einer tragischen Liebe ist zwar durchaus

spannend, hätte aber ebenso einen eigenständigen Film verdient. Die

Vermengung der zwei Schauplätze geht in der begrenzten Laufzeit von 64

Minuten nur bedingt auf.