MEX/USA 2024, R: Alonso Ruizpalacios, D: Raúl Briones, Rooney Mara, AnnaDiaz, 139 min

Das Kitchen-Drama hat in den letzten Jahren in TV und Kino eine

Renaissance erlebt. Die US-Serie »The Bear« und das britische Pendant

»Boiling Point« begeistern Kritiker und Publikum gleichermaßen mit

menschlichen Dramen zwischen den Kochtöpfen. Hier reiht sich auch Alonso

Ruizpalacios »La Cocina« ein. Allerdings verbindet er den Stress in

einer Küche am New Yorker Times Square mit einem Blick auf die

Lebensrealität von Einwanderer*innen im Big Apple. In Küche und Leben

der Protagonist*innen regiert das Chaos. Statt Haute Cuisine wird hier

in Cherry Coke gewatet, statt der Jagd nach Michelin Sternen geht es

hier eher darum, den Tag zu überleben. Die 139 Minuten spielen sich

größtenteils in Echtzeit ab und stressen entsprechend. Der kulinarische

Zirkus wird getragen von einem exzellenten Schauspieler-Ensemble, in

dessen Zentrum Rooney Mara und Raúl Briones stehen. Die irre

Choreographie in der Küche inszeniert Juan Pablo Ramírez in

ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Bildern und schwindelerregenden

Plansequenzen. Nur essen möchte man nicht unbedingt, was hier auf den

Teller kommt.