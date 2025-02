« Kneecap | Home | La Cocina »

D 2024 R: Lucia Chiarla D: Max Riemelt, Natalia Rudziewicz, FranziskaTroegner, 98 min

Jens (Max Riemelt) und Conni (Natalia Rudziewicz) kämpfen sich mehr

schlecht als recht durch den Alltag. Während Jens seine Schichten

schiebt und auch Nachts mit dem Taxi durch Stuttgart fährt, versucht

Conni als Architektin in einer neuen Firma Fuß zu fassen, wird aber eher

als Fußabtreter für ihren Chef missbraucht. Ihre Beziehung bleibt dabei

ebenso auf der Strecke, wie ihr zehnjähriger Sohn Luis, der viel zu oft

bei Connis Mutter landet. Da kommt der Anruf aus der Schule alles andere

als gelegen: Luis wird von den anderen Kindern gemobbt. Stein des

Anstoßes ist sein lilafarbener Einhorn-Rucksack. Den Eltern wird

nahegelegt, mit ihrem Sohn darüber zu reden. Ein korrektes Auftreten sei

schließlich wichtig, um den Schulfrieden zu wahren. Während die

gestresste Conni die ganze Sache am liebsten schnell aus der Welt haben

würde und sich dem Wunsch der Schule fügt, sieht es Jens nicht ein,

klein bei zu geben. Während die beiden darüber diskutieren, welcher der

richtige Weg ist, eskaliert die Situation für Luis immer mehr.

„Es geht um Luis“ basiert auf dem Theaterstück „The little pony“ von

Paco Bezerra. Die Italienerin Lucia Chiarla, die seit 2005 in Berlin

lebt, inszenierte ihren zweiten Spielfilm entsprechend weitgehend als

Kammerspiel im Taxi. Hier werden die Konflikte zwischen Jens und Conni

ausgetragen. Luis bleibt unsichtbar und ist nur als Stimme am Telefon

wahrzunehmen, eine bewusste Auslassung, die gut funktioniert. Sie

unterstreicht, wie Schule und Eltern über das vermeintliche Wohl des

Kindes entscheiden, ohne es einzubeziehen. Als Zuschauer sitzt man mit

Kameramann Christoph Iwanow auf dem Rücksitz und erlebt, wie sich die

Situation immer mehr zuspitzt. Das ist hervorragend gespielt von Max

Riemelt („Zwei zu eins“) und Natalia Rudziewicz („Micha denkt groß“),

die zwischen moralischen Entscheidungen und gesellschaftlichen

Erwartungen hindurch manövrieren.