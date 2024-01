« The Holdovers | Home | Eine Frage der Würde »

(The Marsh King’s Daughter) USA 2023 R: Neil Burger, D: Daisy Ridley, Ben Mendelsohn, Brooklynn Prince 109 Min.

Die junge Helena (Brooklynn Prince) streift mit ihrem Vater Jacob (Ben Mendelsohn) durch das Moor. Sie ist eine geübte Jägerin. Im Fährtenlesen hat er sie ebenso unterrichtet wie im Umgang mit dem Messer. Für Helena ist er der König des Marschlands. Doch als ein Fremder die entlegene Hütte erreicht, greift sich die Mutter (Caren Pistorius) dessen Geländefahrzeug und flieht mit ihrer überraschten Tochter aus dem Wald. Das verstörte Mädchen muss erfahren, dass sie der Vater mehr als zehn Jahre lang in der Hütte gefangen gehalten hatte. Zwei Jahrzehnte später lebt Helena (Daisy Ridley) mit ihrem Mann und der gemeinsamen Tochter weit fernab der Wildnis, als ihr Vater aus dem Gefängnis flieht. Mit einem Mal dringt die Vergangenheit, die Helena all die Jahre zu verdrängen versucht hatte, in ihr neues Leben ein und weckt schlafende Instinkte in ihr.

Vor dem „Erwachen der Jägerin“ lässt sich Regisseur Neil Burger viel Zeit, um das scheinbare Idyll im Wald zu schildern, das für das Mädchen so jäh zerbrochen wird. So schafft der Film ein Verständnis für die Beziehung der Tochter zu ihrem Vater. „Star Wars“-Heldin Daisy Ridley („Das Erwachen der Macht“) bringt die perfekten Voraussetzungen mit, um die physischen, ebenso wie die emotionalen Anforderungen an die Figur zu erfüllen. Die Adaption des Romans von Karen Dionne gelingt den Drehbuchautor*innen Elle Smith und Mark L. Smith („The Revenant“), auch wenn sie einige Plotelemente ins allzu Offensichtliche ändern und durch das Fehlen einer romantypischen Reflexion weniger Einblick in die Gedankenwelt von Helena gewähren. Hauptdarstellerin Daisy Ridley macht das mit ihrem Spiel allemal wett. Thriller-Freunde werden aber eher enttäuscht, denn der konventionelle Showdown ist recht vorhersehbar und bietet wenig Neues. Die Stärken von „Das Erwachen der Jägerin“ liegen in der ambivalenten Beziehung zwischen Vater und Tochter und der Frage, wie weit sie zu gehen bereit sind, um die eigene Familie zu schützen.