« Tótem | Home | Franky Five Star »

AU/D 2023 Regie Hans Steinbichler mit Robert Stadlober Thomas Schubert Julia Franz Richter, 115 Min.

Robert Seethalers 2014 erschienener Roman „Ein ganzes Leben“ wurde in 40 Sprachen übersetzt und hat sich allein im deutschsprachigen Raum mehr als 1,1 Millionen Mal verkauft. Es ist die Chronik eines Lebens von den ersten Jahren des Zwanzigsten Jahrhunderts, über zwei Weltkriege hinweg bis in die Moderne. Der Waisenjunge Andreas Egger wächst in den österreichischen Alpen auf dem Hof des Kranzstocker auf, wird geschlagen und misshandelt, bis er als Erwachsener endlich dem freudlosen Zuhause den Rücken kehrt. Gebildet ist er nicht, aber seine Kraft verschafft ihm schnell eine Arbeit bei der Errichtung der ersten Seilbahnen. In einer Gastwirtschaft lernt er die schüchterne Marie kennen und lieben. Doch der Wandel der Zeit meint es nicht gut mit den beiden. Der Jahrhundertoman erzählt eine universelle Geschichte und erhielt viel Kritikerlob. Regisseur Hans Steinbichler fast die 80 Lebensjahre in zwei Stunden Film und idyllische Naturaufnahmen. Mit schwachen Dialogen und klischeehaften Figuren mag allerdings keine rechte Empathie für die Figuren aufkommen.