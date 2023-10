Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry

« The Lesson | Home | Die Theorie von Allem »

(The Unlikely Pilgrimage Of Harold Fry) GB 2023 Regie: Hettie MacDonald, mit Jim Broadbent, Penelope Wilton, Linda Bassett, 108 Min.

Der Rentner Harold Fry (Jim Broadbent) lebt ein unauffälliges Leben ohne Überraschungen. Die Liebe zu Maureen (Penelope Wilton) ist eingerostet. Da erreicht ihn ein Brief seiner alten Freundin Queenie, in dem sie ihm mitteilt, dass sie im Sterben liegt. Harold schreibt ihr einen Brief, verlässt sein Haus, geht zum Postamt und hört nicht auf zu gehen – bis zu dem 627 Meilen entfernten Hospiz, was ihn bald über die Grenzen seiner Kleinstadt hinaus bekannt werden lässt. Wie im Reisefilmgenre üblich trifft der Kauz dabei auf viele verschiedene Wegbegleiter*Innen, die ihn auch im übertragenen Sinne ein Stück näher an sein Ziel bringen. Wirklich überraschend ist Hettie Macdonalds Adaption des Bestsellers von Autorin Rachel Joyce dabei nicht. Das Herz des etwas anderen Roadmovies liegt aber am rechten Fleck und Jim Broadbent („Another Year“) trägt die Reise bis zum herzerwärmenden Finale.