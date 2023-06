Die Rumba-Therapie

« Nostalgia | Home |

(Rumba La Vie) F 2021 Regie: Frank Dubosc mit Frank Dubosc, Louna Espinosa, Jean-Pierre Darroussin, 103 Min.

Der 50-jährige Tony, den Hauptdarsteller, Regisseur und Autor Frank Dubosc hier verkörpert, ist alles andere als ein Hotshot. Der knurrige Busfahrer verbringt seine Abende am liebsten allein auf dem Sofa, trinkt Bier und träumt von Amerika. Bis ihm sein Lebensstil einen Herzinfarkt einbringt. Als er die Augen öffnet, muss er feststellen, dass im Krankenhaus niemand auf ihn wartet. Also macht er sich daran, seine alte Liebe aufzusuchen – und ihre erwachsene Tochter Maria (Louna Espinosa), die als Tanzlehrerin arbeitet. So setzt sich der unsportliche Tony in den Kopf, tanzend ihr Herz zu gewinnen. Er bucht sich unter falschem Namen in ihrem Rumba-Kurs ein, macht sich dort aber eher lächerlich. Eine Privatlehrerin muss her und die afrikanische Nachbarin Fanny (Marie-Philomène Nga) hat doch bestimmt Rhythmus im Blut.

Einen ganzen Blumenstrauß an Klischees bringt „Rumba Therapie“ in den Kinosaal, nur um sie dann Stück für Stück zu zerlegen. Die Welt vor der Tür ist eben ganz anders als sie sich Tony zurechtgelegt hat und auch unser Bild von dem grantigen Eremit wird im Laufe der 100 kurzweiligen Minuten kräftig durchgewirbelt. Dass es Dubosc hier vor allem darum geht, zu unterhalten, ist von Anfang an deutlich. In der Tradition von lebensbejahenden Komödien wie dem ebenso leichtfüßigen „Man muss mich nicht lieben“ von Stéphane Brizé oder dem beschwingten Kinohit „Ziemlich beste Freunde“ fügt sich hier alles wie selbstverständlich. Im Vorbeitanzen werden aber auch soziale Probleme angespielt und auf den menschlichen Faktor herunter gebrochen. Frank Dubosc liefert mit „Rumba Therapie“ nach der erfolgreichen Romantikkomödie „Liebe bringt alles ins Rollen“ eine grundsolide zweite Regiearbeit, der Marie-Philomène Nga („Zum Verwechseln ähnlich“) als schnoddrige Nachbarin und Knautschgesicht Jean-Pierre Darroussin („Le Havre“) in den Nebenrollen Feuer verleihen.