Japan 2022 (Suzume No Tojimari) Regie: Makoto Shinkai, 122 Min., FSK: ohne Angabe

Auf dem Weg zur Schule trifft das Mädchen Suzume einen jungen Mann, der auf der Suche nach Ruinen ist. Neugierig entdeckt die 17-Jährige in einer verfallenen Stadt eine magische Tür, hinter der sich eine Landschaft unter leuchtendem Sternenhimmel zeigt, die sie aber nicht betreten kann. Später kriecht durch die offengelassene Tür eine riesige rote Rauchsäule und bedroht den Ort mit einem Erdbeben. Gemeinsam mit dem geheimnisvollen Jungen Souta gelingt es Suzume, das wundersame Portal zu verschließen. Doch bald darauf wird er von einer sprechenden Katze in einen Kinderstuhl verwandelt.

„Suzume“ lockt mit seinem atemberaubenden und fantastischen Auftakt direkt ins magische Reich von Filmemacher Makoto Shinkai, der zuletzt mit „Your Name. Gestern, heute und für immer” (2016) und „Weathering With You” (2019) begeisterte. In seiner neuen Animation, die vor allem auf junges Publikum zielt, geht es um die in Japan sehr bedrohlichen Erdbeben, verkörpert durch dämonische Rauchsäulen. Suzume selbst verlor als kleines Kind ihre Mutter durch die Katastrophe von Fukushima. Nun folgt sie mit dem im Stuhl gefangenen Souta der sprechenden Katze, um immer neue Portale für den gefährlichen Wurm zu verschließen. Eine Bedrohung, die nur sie sehen kann, was zu reizvollen Wechseln mit der Perspektive der Ahnungslosen führt.

Auf ihrem Roadtrip durch Japan zu verlassenen Schauplätzen früherer Naturkatastrophen findet die Waise immer wieder freundliche, hilfsbereite Menschen. Was die auf den ersten Blick schematische Konstruktion des Films schnell hinter sympathischer Unterhaltung verschwinden lässt. Dabei ist es auch eine Reise zum Erwachsenwerden für die Heldin, die sich von ihrer Tante emanzipiert, bei der sie aufgewachsen ist.

Als erster Animefilm seit zwei Jahrzehnten feierte „Suzume“ seine Premiere im Wettbewerb der Berlinale. Regisseur Makoto Shinkai, der mit seinen Animationen große Erfolge gefeiert hat, versetzt seine Teenager wieder in eine Welt zwischen faszinierend animierten Visionen und existenziellen Bedrohungen. Die rührende Suche der kleinen Suzume nach ihrer Mutter ist ebenso packend wie der spannende Kampf gegen den Erdbeben-Wurm.