Komm mit mir in das Cinema – Die Gregors

Deutschland 2022, Regie: Alice Agneskirchner, 155 Min., FSK: ab 12

Die Cineasten Erika und Ulrich Gregor sind wohl das wichtigste Paar für den deutschen und den internationalen Film: Mit ihren Vereinen und Kinoprojekten „Freunde der deutschen Kinemathek“, das Kino Arsenal in Berlin und das „Internationalen Forum des jungen Films“ als bester Teil der Berlinale verdanken Filmfreunde ihnen einen Großteil der Entdeckungen der letzten Jahrzehnte. Schon in den 1950ern förderten die in den 30ern geborenen Gregors den Diskurs über Film im Nachkriegsdeutschland und engagierten sich antifaschistisch. Als Journalist initiierte Ulrich Gregor Kommunales Kino und Programmkino in den meisten Städten.

Alice Agneskirchner verbindet dieses kaum fassbar wichtige Kapitel deutscher Kulturgeschichte mit einem sehr persönlichen Porträt des Paares, das sich bei der Hochschulvorführung von Robert Siodmaks „Menschen am Sonntag“ kennenlernte und sich immer noch über den Film streiten kann. Alle Größen des deutschen Films angefangen mit Wenders, Schlöndorff, Reitz, Von Trotta erzählen von der Bedeutung der Gregors. Ein bewegender Liebesfilm nicht nur für den Film und das Kino, auch füreinander.