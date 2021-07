« Die Vergesslichkeit der Eichhörnchen | Home |

Roamers – Follow Your Likes

BRD 2019 Regie: Lena Leonhardt, 101 Min. FSK ab 16

Lena Leonhardt („Hundesoldaten“) stellt in ihrem Dokumentarfilm „digitale Nomaden“ vor, die eine neue Lebensform ausprobieren und im Internet propagieren: Der kurzzeitig sehr populäre palästinensische Video-Blogger Nusir Yassin erklärt in einer dieser so unglaublich motivierenden Reden im Rahmen von „TED Talks“, weshalb er seinen lukrativen Job aufgab, um fortan jeden Tag „fantastisch“ zu leben. Am Ende von „Roamers“ ist der Enthusiasmus verflogen, Yassin ist mit Partnerin Alyne Tamir und Team wurden zu Sklaven ihrer erzielten Seiten-Klicks. Die junge Top-Managerin Jonna ist nach einer Trennung dabei, alleine mit ihrem Hund die Welt zu umsegeln. Das Pärchen Kim und Paolo produziert selbst Pornos mit den Drehbüchern ihrer Fans und Kunden. Der Immobilienmakler Matt Bowles ist weiterhin Immobilienmakler, nur jetzt online. Er betont aber in seinem Podcast, dass er nun immer am Strand lebt.

Zwar wirkt „Roamers“ am Anfang wie die Kinoversion kurzer Influencer-Clips aus dem Internet, doch zunehmend blickt Lena Leonhardt hinter die Kulissen der Digitale Nomaden. Was bedeutet es, finanziell von sehr flüchtiger Anteilnahme des weltweiten Netzes abhängig zu sein? Wie funktioniert das losgelöste Leben? So wird das Thema Familie und Kinder quer durch die Protagonisten abgehandelt. Die individuellen Geschichten bekommen so Ecken und Kanten, die gescheiterte Ehe oder Beziehung ist oft Auslöser für das Losreisen. Die Krisen auf diesen Trips bekommen wir ebenfalls zu sehen, selbst wenn es nur die Krise ist, dass der jeweilige Beitrag zu wenig Klicks bekommt. Auch wenn die Doku distanziert das erotische Treiben von Kim und Paolo zeigt, die sich mitten in der scheinbaren Ekstase alle paar Sekunden für Klicks bedanken, relativiert das den Hype um die neue Freiheit.