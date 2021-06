« Luca / Disney+ ab 18. Juni | Home | Lisey’s Story / Apple TV+ »

Physical / AppleTV+

Die klügere Hausfrau Sheila (großartig: Rose Byrne) hinter dem nicht klugen, charmanten oder erfolgreichen Möchtegern-Politiker Danny (Rory Scovel) wird zur Frau hinter ihrem eigenen Erfolg. Doch bevor Sheila mit ihren Aerobic-Videos in den 80er ein Star wird, hat die Serie „Physical“ viele Folgen voller Selbsthass, Bulimie und Erniedrigung gesetzt. Wobei die in Buch und Inszenierung sehr sorgfältige Produktion keineswegs ein „Kitchensink“- oder Sozial-Drama ist. Spritzig sind die Gedankengänge, mit denen die intelligente Akademikerin sich selbst und ihren Körper extrem runter macht. Flott die Bildfolgen, wenn sie mit 50 Dollar vom schwindenden Familienkonto Hamburger kauft, die im Motel nackt verschlingt und wieder erbricht. Dazu das Arbeiten für einen selbstüberschätzten und untreuen Idioten, der nach Rauswurf an der Uni politische Karriere machen will. Das alles mag Frauen-Alltag und System unserer westlichen Gesellschaft sein, wirkt aber trotzdem schockierend. Es dauert etwas, bis Sheila den harten Drill von Aerobic als Ventil für Frustrationen entdeckt. In einer schrägen Combo mit Porno-filmendem Surfer und libanesischer Einwanderin wird mit geklauter Videoausrüstung eine Karriere angeschoben. Das macht zunehmend Spaß. Im gleichen historischen Farbton wie die Porno-Geschichte „Boogie Nights“ gewinnt „Physical“ in den späteren Episoden mit Kindheits-Geschichten und anderen Traumata enorm an vielschichtiger Tiefe.

„Physical“ (USA 2021), Regie: Craig Gillespie, Liza Johnson, Stephanie Laing, mit Rose Byrne, Rory Scovel, Dierdre Friel, 10 Folgen à 30 Min., FSK. keine Angabe