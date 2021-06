« Physical / AppleTV+ | Home | Ich bin dein Mensch »

Lisey’s Story / Apple TV+

Der (Dreh-) Buch-Autor Stephen King gehört zu den Gewinnern der Pandemie. Schon immer beliebt auf großen und kleinen Schirmen, sind seine Serien gefragt wie nie. Nach „The Stand: Das letzte Gefecht“ und „The Outsider“ im letzten Jahr trumpft 2021 die Fantasie-, Thriller- und Liebesgeschichte „Lisey’s Story“ mit Starensemble vor und hinter der Kamera auf. „Chapelwaite“ ist in Vorbereitung.

Zwei Jahre nach dem Tod ihres Mannes, des berühmten Autors Scott Landon (Clive Owen), zwingt eine liebevolle posthume Schnitzeljagd Lisey Landon (Julianne Moore) verdrängte Erinnerungen auf. Dabei geht es um die geheimnisvolle Welt „Boo’ya Moon“ unter einem roten Mond, in der ein Wasserbassin heilt und Kreative ihre Ideen schöpfen lässt. Eingeweihte wie Landon gelangen dorthin mit Tagträumen, die sie katatonisch in der realen Welt zurücklassen. Gerne mithilfe eines laufenden Wasserhahns. Oder sie verschwinden ganz und gar in das mysteriöse Land, in der das Monster „Longboy“ droht.

Was billige Fantasie mit ein paar Schrecken werden könnte, gilt seit der Buchveröffentlichung 2006 (dt. Titel: Love) als einer der besten Romane des generell nicht auf geringem Niveau schreibenden Stephen King. Jetzt begeistert die Verfilmung mit einer exquisiten Besetzung, bei der Joan Allen und Jennifer Jason Leigh als Liseys Schwestern zu sehen sind.

Der chilenische Filmregisseur, Produzent und Drehbuchautor Pablo Larraín, der bisher unterschiedliche Meisterwerke wie den chilenischen Politfilm „No“ (2012), die Biographien zu Pablo „Neruda“ (2016) und „Jackie“ Kennedy (2016) oder das explosive Tanzdrama „Ema“ (2019) schuf, sorgt für eine glaubwürdige Umsetzung der fantastischen und tief menschlichen Geschichte eines Trauerprozesses. Sehr stimmungsvolle Bilder schuf Darius Khondji, der Kameramann von unter anderem Woody Allen und Michael Haneke. Stephen King, Julianne Moore und Pablo Larraín fungierten neben J. J. Abrams zusätzlich als Executive Producer.

Geboren aus Kings Angst vor wahnsinnigen Fans, ist „Lisey’s Story“ mit dem gnadenlosen Mörder Jim Dooley (Dane DeHaan) an mehreren Fronten unheimlich und fantastisch. Manchmal überspannt die Serie den Handlungsfaden, wenn die schwerverletzte Lisey eine drei Episoden dauernde Rückblende lang auf ihre Heilung warten muss. Doch ihre (Liebes-) Geschichte ist umfassender – mit Erinnerungen an eine horrende Kindheit des Autors und einer Wiedervereinigung der drei Schwestern.

„Lisey’s Story“ (USA 2021), Regie: Pablo Larraín, mit Julianne Moore, Clive Owen, Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, 8 Folgen von 47-57 Min., Altersfreigabe: keine Angabe

Ab 4. Juni mit den ersten beiden Episoden, gefolgt von neuen Episoden jeden Freitag.