Sword of God

B/PL 2018, 100 Min., R: Bartosz Konopka, D: Krzysztof Pieczynski, Karol Bernacki, Wiktoria Gorodecka

Irgendwann in den finstersten Winkeln des Mittelalters werden zwei Missionare an Land gespült. Ihre Mission: Das heidnische Volk einer entlegenen Insel zum Christentum bekehren und damit den Weg für den König ebnen, der in Kürze mit seinen Truppen über das Eiland einfallen wird. Doch die unterschiedlichen Charaktere haben grundsätzlich andere Vorstellungen davon, ihr Ziel zu erreichen. Während der Eine (Krzysztof Pieczynski) auf Einschüchterung setzt, geht der Andere (Karol Bernacki) im Naturglauben der Ureinwohner auf. Bartosz Konopka fasst sein blutiges Historiendrama in gewaltige Bilder, die an die Filme von Nicolas Winding Refn („Walhalla Rising“) oder Terrence Malick („The New World“) erinnern. Vor allem die Riten der Einheimischen fasst sein Kameramann Jacek Podgórski in rauschhafte, kunstvolle Einstellungen, in denen sich eine klare Kritik am christlichen Glauben verbirgt. Eine Reflexion auf die blutige Geschichte der Kreuzzüge, unterlegt mit einem treibenden Soundtrack.