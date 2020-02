« Varda par Agnès | Home |

Die Kunst der Nächstenliebe

Frankreich 2018 (Les Bonnes Intentions) Regie: Gilles Legrand, mit Agnès Jaoui, Tim Seyfi, Alban Ivanov 103 Min. FSK ab 0

Isabelle (Agnès Jaoui) will verbissen die Welt verbessern. Sie kümmert sich um Arznei- und Kleiderspenden und sorgt sich um Migranten, denen sie in einem Kurs die französischen Sprache näher bringt. Ihre eigene Familie bleibt dabei auf der Strecke. Beim Shoppen verdreht ihre Teenager-Tochter nur noch die Augen, wenn Mutti mal wieder die Verkäuferin belehrt. Als auch noch eine deutsche Konkurrentin auf den Plan tritt, fühlt sich Isabelle in ihrem Ehrgeiz gepackt und legt sich noch mehr ins Zeug: Sie setzt sich in den Kopf, den Geflüchteten das Autofahren beizubringen. »Les Bonnes Intentions« (»Die guten Absichten«), wie die französische Sozialkomödie eigentlich heißt, ist in zweierlei Hinsicht der passendere Titel. Zum einen steht er für Isabelle, die liebevoll von der schauspielernden Regisseurin Agnès Jaoui (»Champagner & Macarons«) verkörpert wird. Es steht aber auch für den Film von Gilles Legrand. Ähnlich wie seine Hauptfigur will er mit seinem Film einfach zu viel auf einmal. Am Ende greift die alte Weisheit: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint.