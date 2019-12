« Alles außer gewöhnlich | Home | The Kindness of Strangers »

Rotschühchen und die sieben Zwerge

Südkorea 2019 (Red Shoes an the seven Dwarfs) Regie: Sung-ho Hong, Moo-Hyun Jang, Young Sik Uhm 91 Min. FSK ab 6

Es ist finster im Märchenland: Schneewittchen ist traurig, denn ihr Vater, der König, ist spurlos verschwunden. Also macht sie sich auf die Suche nach ihm und findet heraus, dass ihre betörend schöne Stiefmutter ihn verführt hat und verschwinden ließ, um an den Thron zu kommen. Noch dazu ist sie eine hässliche alte Schachtel, die nur mit Hilfe ihrer magischen Schuhe Schönheit erlangte. Die klaut Schneewittchen kurzerhand, nebst fliegendem Besen und landet bei den sieben Zwergen. Mit Hilfe der roten Schuhe bleibt sie unerkannt und bezaubert die Halblinge. Die sind ihrerseits verzauberte Prinzen, die erst durch den Kuss einer schönen Frau erlöst werden können. Fortan setzen sie alles daran, Schneewittchen zu umgarnen und besonders Prinz Merlin scheint Chancen zu haben. Die südkoreanische Produktion von Regisseur Hong Sung-ho wirft alles in einen Topf, was der europäischen Sagen- und Märchenwelt entsprungen ist: So verquickt »Rotschühchen und die sieben Zwerge« die Geschichten der Gebrüder Grimm mit der Artus-Sage zu einem phantasievollen Cocktail nach bewährtem Märchen-Muster.