« Snorri & der Baby-Schwimmclub | Home |

Der Leuchtturm

CND/USA 2019 (The Lighthouse) Regie: Robert Eggers mit Willem Dafoe, Robert Pattinson, Valeriia Karaman, 109 Min.

Eine unbewohnte Insel vor der Küste von New England, um 1890: Der alte Leuchtturmwächter und ein junger Hilfsarbeiter legen auf dem unwirtlichen Stück Land an, um dort die nächsten Monate gemeinsam Dienst zu schieben. Thomas Wake, der Alte, nutzt seine Autorität schamlos aus und verdonnert den Jungen, Ephraim Winslow, zur Drecksarbeit, während er im obersten Stockwerk des Leuchtturms sitzt und die Flamme bewacht. Die Nächte sind gefüllt mit Alkohol und dem nicht enden wollenden Seemannsgarn des Alten. Schon bald bilden sich Spannungen zwischen den beiden Männern. Während der Sturm peitscht und die Brandung immer höher schlägt, verliert der Junge zunehmend den Verstand. In grobkörnigem Schwarz-Weiß setzt Regisseur Robert Eggers (»The Witch«) sein Kammerspiel in Szene, so dass es wie aus der Zeit gefallen wirkt. Konsequenter wäre es vielleicht gewesen, den Film komplett stumm zu inszenieren. Doch dann würde das grandiose Spiel zweier Charaktermimen wohl nur noch halb so intensiv wirken: Willem Dafoe und Robert Pattinson liefern sich ein Psychoduell, bei dem die Grenzen der Wahrnehmung schon bald verschwimmen und der Kinobesucher am Ende seltsam fasziniert und ratlos aus dem Saal stolpert. Ein cineastisches Delirium par excellence.