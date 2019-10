« Maleficent – Mächte der Finsternis | Home | Parasite »

Ich war noch niemals in New York

D 2019 Regie: Philipp Stölzl mit Heike Makatsch, Moritz Bleibtreu, Katharina Thalbach, 128 min

Die Fernsehmoderatorin Lisa Wartberg (Heike Makatsch) führt ein Leben im Rampenlicht, bis ihre Mutter Maria (Katharina Thalbach) das Gedächtnis verliert. Getrieben von der einzigen Erinnerung die ihr bleibt, macht sie sich auf den Weg nach New York. Mit Hilfe ihres Maskenbildners Fred macht Lisa ihre Mutter auf einem Kreuzfahrtschiff ausfindig, doch bevor sie sie zurück an Land ziehen kann, legt das Schiff auch schon ab und die drei bleiben an Bord. Hier trifft Maria auf den Eintänzer Oskar (Uwe Ochsenknecht), Fred verliebt sich in den Bordzauberer Costa (Pasquale Aleardi) und Lisa begegnet dem Witwer Axel (Moritz Bleibtreu) und dessen Sohn Florian. Und auch zwischen Lisa und Axel entwickelt sich eine Romanze. In kräftigen Farben und Fünfziger Jahre-Ästhetik ist die Verfilmung des gleichnamigen Musicals mit Liedern des verstorbenen Udo Jürgens ein hemmungslos romantischer Heile-Welt-Kitsch, der musikalisch und erzählerisch auf Altbewährtes setzt.