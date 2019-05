« High Life | Home | Sunset over Hollywood »

All My Loving

BRD 2019 Regie: Edward Berger, mit Lars Eidinger, Nele Mueller-Stöfen, Hans Löw, Godehard Giese 116 Min. FSK ab 12

Ein Café, drei Geschwister: Es ist nur eine flüchtige Begegnung, in der nicht viel gesagt wird. Aber sie ist der Ausgangspunkt für uns in das Leben dreier unterschiedlicher Figuren, die doch schicksalhaft miteinander verbunden sind. Stefan (Lars Eidinger) ist Pilot. Die Höhenluft bekommt ihm gut. Er wechselt die Partnerinnen wie seine Zielorte. Der Aufprall auf den Boden der Tatsachen erwischt ihn allerdings umso härter. Eigentlich ist er nämlich seit einem halben Jahr krankgeschrieben und die Beeinträchtigung seines Gehörs bedeutet das Ende seiner Karriere. Zudem verliert er den Bezug zu seiner Tochter, die bei seiner Ex aufwächst und sich immer mehr abnabelt. Seine Schwester Julia (Nele Mueller-Stöfen) und ihr Partner Christian (Godehard Giese) haben offenbar keine Kinder, die Italienreise und ein verletzter Straßenköter wecken aber Bedürfnisse in Julia, die Abgründe öffnen.

Währenddessen kümmert sich Tobias (Hans Löw) um den Vater der drei, der mit der heimischen Situation überfordert ist, es sich aber nicht eingesteht – ebensowenig wie Tobias, der zwischen Abschlussarbeit und drei Kindern jongliert. Alle drei Protagonisten der episodenhaften Erzählung tragen Probleme mit sich herum, verheimlichen sie aber bis zu dem Punkt, an dem es eskaliert. Alle drei werden verkörpert von einem Ensemble hervorragender Schauspieler. Regisseur Edward Berger führt die Fäden am Ende schlüssig zusammen. »All My Loving« ist ein gut austariertes, fesselndes Familiendrama. Es unterstreicht die Arbeit eines bemerkenswerten Filmemachers, der vor fünf Jahren mit seinem Drama »Jack« bei der Berlinale überraschte und gerade sein Hollywood-Debüt mit Michelle Williams, Jake Gyllenhaal und Benedict Cumberbatch vorbereitet.