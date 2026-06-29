Die Camino-Therapie

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(Compostelle) F/B 2025 R: Yann Samuel, D: Alexandra Lamy, Julien LeBerre, Maëlle Vidou 113 Min.

Nach 15 Jahren Unterricht an einer Brennpunkt-Schule wird Fred

(Alexandra Lamy) suspendiert. Ihr ist im Affekt die Hand ausgerutscht

und sie hat eine Schülerin geschlagen. Erst findet sie die Strafe

ungerecht und sucht die Schuld bei den anderen. Aber schließlich gesteht

sie sich ein, dass es ihr Fehler war, und es ist der Versuch einer

Wiedergutmachung, als sie entschließt, das Angebot ihrer Freundin

anzunehmen: Die Organisation, für die sie tätig ist, begleitet

straffällig gewordene Jugendliche auf dem „Weg der Wandlung“. Für zwei

Monate marschieren die Pädagogen allein mit ihrem Schützling auf dem

Jakobsweg. So lernt Fred Adam (Julien Le Berre) kennen. Der gewalttätige

Jugendliche steht kurz vor seinem 18. Geburtstag und hat schon mehrere

Jugendstrafen kassiert. Die Richterin stellt ihn vor die Wahl: Entweder

Wanderung oder Knast. Entsprechend wenig motiviert und aufmüpfig ist er

auf den ersten Kilometern und treibt Fred an den Rand ihrer Geduld. Sie

setzt ihm klare Grenzen und zeigt Verständnis für seine Situation. So

kommen die beiden sich allmählich näher.

„Ich glaube nicht an Gott.“ – „Er glaubt auch nicht an dich.“ Es sind

die direkten Dialoge zwischen Adam und Fred, die diese Reise so spannend

machen. Adams Gefühle schwanken zwischen den Extremen und Fred begegnet

ihm mit Offenheit. Dramaturgisch folgt der Film von Yann Samuel („Liebe

mich, wenn du dich traust“) bekannten Pfaden. Einem Hoch folgt ein Tief

und es gibt einschneidende Begegnungen auf dem Weg. Adams Leidenschaft

für Rap wirkt mitunter etwas aufgesetzt. Aber der junge Hauptdarsteller

Julien Le Berre ist ein überzeugender Performer und das Zusammenspiel

mit der erfahrenen Alexandra Lamy („Louise und die Schule der Freiheit“)

funktioniert hervorragend. Vincent Gallot („Ghettogangz“) setzt die

Reise einfallsreich und mit großen Naturbildern in Szene.