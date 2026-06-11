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NL/B/F 2026, R: Muriel d‘Ansembourg, D: Caolán O‘Gorman, Andrew Howard,Alessa Savage, 103 min

Alec ist ein schüchterner Teenager. Gerade ist er mit seinem Vater aus

London in ein verschlafenes Städtchen an der Küste gezogen. In der neuen

Schule hält er lieber den Kopf unten. Niemand soll erfahren, womit sein

Vater Geld verdient: Als Dylan Savage ist er Pornodarsteller und

Produzent. Seine Filme dreht er in ihrer kleinen Wohnung. Für Alec

gehört das zum Alltag. Er dreht und schneidet die Filme. Doch Dylan ist

alt geworden und die Nachfrage sinkt. Krampfhaft versucht er, das

Geschäft am Laufen zu halten. Als sich Alec in seine Mitschülerin Nina

verliebt, beginnt er, sein vertrautes Leben in Frage zu stellen. Nina

bringt ihm bei, was es bedeutet, wirklich nackt zu sein und gesehen zu

werden. Im Gewand eines Coming-of-Age-Dramas thematisiert die

niederländische Filmemacherin Muriel d’Ansembourg die Suche nach Nähe

abseits pornografischer Reizüberflutung. Ähnlich wie Ninja Thybergs

»Pleasure«, spart auch ihr Debüt dabei keine Details aus und liefert

einige feministische Kommentare zu den patriarchalen Strukturen der

Pornoindustrie. Das ist manchmal arg vordergründig, jedoch insbesondere

von den jungen Hauptdarstellern überzeugend verkörpert. Die unbeholfene,

aufkeimende Liebe zwischen Alec und Nina ist charmant in Szene gesetzt

und steht im Kontrast zu den Sexszenen am Set. »Truly Naked«, zum Teil

mit professionellen Pornodarstellerinnen gedreht, verdammt die Branche

nicht pauschal, sondern bietet einen differenzierten, menschlichen Blick.