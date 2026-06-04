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F/SEN/GUB 2026, R: Alain Gomis, D: Katy Correa, D‘Johé Kouadio, SamirGuesmi, 185 Min.

185 Minuten Film sind ein Versprechen, das es einzulösen gilt. Wer sich

als Zuschauer für drei Stunden ins Kino setzt, erwartet zumindest, dass

ihn die Story in den Bann zieht, die Charaktere näher rücken und die

Zeit verfliegt. Der französische Regisseur und Autor Alain Gomis stellt

bei »Dao«, der seine Premiere im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale

feierte, von vornherein klar, dass es sich hier um ein filmisches

Experiment handelt. Zunächst wohnen wir einem Casting bei, bei dem die

Protagonistin Gloria gefunden wird. Gemeinsam mit der Filmtochter reist

sie dann in eine Dorfgemeinschaft in Guinea-Bissau an der afrikanischen

Westküste. Hier werden die beiden in die Arme der Familie geschlossen

und feiern die Beerdigung ihres Vaters in einem mehrtägigen

traditionellen Fest. Zeitlich vermutlich später, im Film jedoch parallel

erzählt, begleiten wir Gloria bei der Hochzeit ihrer Tochter in

Frankreich. Die beiden Anlässe, die Vielzahl verschiedener Figuren und

Leben, Tanz, Musik, Freude und Trauer begleiten uns durch die drei

Filmstunden, die von einer Handlung nur lose zusammengehalten werden.

Das erfordert Aufgeschlossenheit vom Zuschauer, belohnt aber auch mit

einem außergewöhnlichen Einblick in eine exemplarische Familie zwischen

den Kulturen.