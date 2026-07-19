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MEX/USA 2025, R: Michel Franco, D: Jessica Chastain, Isaac Hernández,Rupert Friend, 98 Min.

Eine Szene, wie sie sich tagtäglich an der Grenze zu Mexiko abspielt:

Ein Lkw steht in sengender Hitze. Darin eine Gruppe Geflüchteter,

vereint in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Mit dem Hereinbrechen

der Nacht werden das Klopfen und die Hilferufe im Inneren lauter. Als

schließlich die Tür geöffnet wird, kann Fernando entkommen. Sein Ziel:

San Francisco. Dort lebt Jennifer, Tochter eines reichen Unternehmers.

In Fernandos Heimat teilten sie ein Zimmer, doch in Jennifers Umfeld hat

ihr junger Liebhaber keinen Platz. Während sie mit sich und ihrer

Leidenschaft ringt, versucht der talentierte Tänzer eine Karriere am

Ballett. Mit Filmen wie »New Order – Die neue Weltordnung« hat sich der

mexikanische Regisseur Michel Franco als Meister der provokativen

Sozialkritik etabliert. Eindrücklich seziert er die Kluft zwischen Arm

und Reich. »Dreams« zeigt die Unterschiede in einem intensiven,

körperlichen Beziehungsdrama um Macht und Abhängigkeit. Nicht nur der

Altersunterschied und die sozialen Hintergründe der Hauptfiguren stehen

im Gegensatz zueinander. Während Jennifers Weg vorbestimmt ist, muss

Fernando trotz seiner Fähigkeiten um Geltung ringen. Ein schmerzhaft

reales und hochaktuelles Sujet, stark gespielt von Jessica Chastain

(»Zero Dark Thirty«) und der Neuentdeckung Isaac Hernández. Die Kamera

von Yves Cape (»Holy Motors«) bleibt bewusst auf Distanz, der Film

bezieht keine offensichtliche Position. Das macht seine Aussage umso

eindringlicher.