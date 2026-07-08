Etwas ganz Besonderes

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D 2026, R: Eva Trobisch, D: Frida Hornemann, Eva Löbau, Max Riemelt, 116 min.

Bei einer Talentshow wird Lea (Frida Hornemann) gefragt, was sie ausmacht. Eine Antwort darauf hat sie nicht. Ihre Eltern sind getrennt. Während sie ihr Vater Matze (Max Riemelt) bei ihrem Traum einer Bühnenkarriere unterstützt, kommt es mit ihrer Mutter Rieke (Gina Henkel) regelmäßig zu Konflikten. Lea lebt bei ihren Großeltern Christel (Rahel Ohm) und Friedrich (Peter René Lüdicke), deren Hof inmitten der thüringischen Idylle vor der Pleite steht. Die einzige wirklich Vertraute der 16-Jährigen ist ihre Tante Kati (Eva Löbau), die aus dem Westen zurück in die Heimat gezogen ist, um das sanierte Stadtschloss als DDR-Museum zu betreiben. Eva Trobisch („Ivo“) ordnet ihre Figurenkonstellation sorgsam an, um die Konflikte zwischen den Generationen auszuspielen. Genau beobachtet, mit spitzen Dialogen und fast beiläufig erzählt sie viel über familiäre und ostdeutsche Identität.