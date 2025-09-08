Kung Fu in Rome

« Gaucho Gaucho | Home | Beule – Zerlegt die Welt »

(La città proibita) I 2025 R: Gabriele Mainetti, D: Yaxi Liu, EnricoBorello, Sabrina Ferilli 138 Min.

Auftakt nach Maß: Nach einer kurzen Rückblende sind wir mitten drin in

der Action und erleben atemlos, wie Mei (Yaxi Liu) ein Rudel Schurken

verprügelt – erst im Keller, dann im Bordell und schließlich in der

Küche des Chinarestaurants, bis all ihre Gegner vermöbelt oder verbrüht

auf dem Boden liegen und Mei auf die Straße tritt – im chinesischen

Viertel von Rom. Hier ist sie gelandet auf der Suche nach ihrer

Schwester Yun (Haijin Ye). Als Kinder waren sie unzertrennlich. Wenn Mei

im Schrank bleiben musste, während Yun zur Schule ging, berichtete ihr

Yun später von all den Dingen sie erlebte. Unter Chinas Ein-Kind-Politik

führte Mei ihr Leben im Schatten, doch ihr Vater lehrte sie Kung Fu. Das

kommt ihr in Roms Unterwelt gelegen, denn hier führen die Italiener

unter dem rassistischen Gangsterboss Annibale (Marco Giallini) Krieg

gegen die Triaden unter Mr. Wang (Shanshan Chunyu). Mittendrin ist der

Koch Marcello (Enrico Borello), der Mei zur Seite steht und sich

natürlich in sie verliebt.

Die ersten zehn Minuten sind ein Fest für Actionfans. Eine atemlose,

einfallsreiche Martial Arts-Choreographie, temporeich und witzig. Man

spürt die Liebe von Regisseur Gabriele Mainetti für die Kung

Fu-Klassiker mit Bruce Lee und wähnt sich im Action-Film des Jahres.

Doch danach folgen weitere zwei Stunden Film und Mainettis Versuch, den

Genrefilm mit einem italienischen Familiendramödie zu verknüpfen. Das

funktioniert trotz der guten Besetzung und einigen gelungenen Gags

leider so gar nicht und man sehnt sich nach der nächsten Actionsequenz.

Absolutes Lob gebührt neben Stuntchoreograph Trayan Milenov-Troy

(„Mission: Impossible – Rogue Nation“) vor allem Yaxi Liu, die bereits

Stunts mit Jackie Chan meisterte und hier erstmals auch ihr

schauspielerisches Talent beweisen darf.