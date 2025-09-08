Gaucho Gaucho

« Dangerous Animals | Home | Kung Fu in Rome »

USA/ARG 2024 R: Michael Dweck, Gregory Kershaw, 85 Min.

In den kargen Landschaften der Region Salta im Nordwesten Argentiniens

leben die Menschen seit Generationen in Einklang mit der Natur. Die

Gaucho betrachten ihre Rinder und Pferde als Teil der Familie. Die

17-jährige Guada ist fest entschlossen, Gaucha zu werden, auch wenn das

schmerzhafte Zureiten der Pferde beim Rodeo eigentlich den Männern

vorbehalten ist. Solano bringt seinem 5-jährigen Sohn das traditionelle

Handwerk und die Lebensweise der Gaucho bei und der graubärtige Lelo

reflektiert über sein langes Leben. Die Kamera ist dabei fast unsichtbar

und fängt das Leben der Menschen in großen Einstellungen unverfälscht

ein. In atemberaubenden Landschaftspanoramen und spektakulären

Zeitlupenaufnahmen in kraftvollem Schwarz-Weiß drehten der Fotograf und

Maler Michael Dweck und der Kameramann Gregory Kershaw einen

faszinierenden, kunstvollen Dokumentarfilm, der Preise bei den

Filmfestivals in Locarno und Sundance gewann.