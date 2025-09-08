Beule – Zerlegt die Welt

« Kung Fu in Rome | Home |

D 2025 R: Janek Rieke, D: Janek Rieke, Julia Hartmann, Leonard Boes, 79 Min.

Janek Rieke drehte 1998 die charmanten Independentkomödie „Härtetest“.

Nach mehr als zwei Jahrzehnten versucht er es nun erneut mit drastischem

Humor. Seine Figuren sind allerdings dermaßen klischeehafte Unsympathen,

dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Wie schon bei seinem

Erstling übernimmt Rieke auch hier wieder die Hauptrolle. Olli ist ein

cholerischer Lappen, der gerne Dinge kaputtschlägt oder sich in eine

Schlägerei stürzt, die er meist verliert. Deshalb wird er von seinen

Freunden „Beule“ genannt – oder vielmehr von denen, die er seine Freunde

nennt, die ihn bei der Arbeit auf See aber gerne mal für Stunden in den

Schrank sperren. Seine Frau Anja (Julia Hartmann) ist schwanger und

hormonbedingt ebenso cholerisch, wenn sie ihr Erdbeereis nicht bekommt.

Olli sucht sein Heil in einer Affäre mit der Tankstellenbediensteten Mia

(Nilam Farooq). Als die Geburt naht, kommen nicht nur dieser

Seitensprung ans Licht, sondern auch Zweifel daran auf, ob das Kind in

Anjas Bauch wirklich von ihm stammt. 79 Minuten Chaos und

Körperverletzung, bei der das Lachen weh tut.