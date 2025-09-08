« Kung Fu in Rome | Home |
Beule – Zerlegt die Welt
Janek Rieke drehte 1998 die charmanten Independentkomödie „Härtetest“.
Nach mehr als zwei Jahrzehnten versucht er es nun erneut mit drastischem
Humor. Seine Figuren sind allerdings dermaßen klischeehafte Unsympathen,
dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt. Wie schon bei seinem
Erstling übernimmt Rieke auch hier wieder die Hauptrolle. Olli ist ein
cholerischer Lappen, der gerne Dinge kaputtschlägt oder sich in eine
Schlägerei stürzt, die er meist verliert. Deshalb wird er von seinen
Freunden „Beule“ genannt – oder vielmehr von denen, die er seine Freunde
nennt, die ihn bei der Arbeit auf See aber gerne mal für Stunden in den
Schrank sperren. Seine Frau Anja (Julia Hartmann) ist schwanger und
hormonbedingt ebenso cholerisch, wenn sie ihr Erdbeereis nicht bekommt.
Olli sucht sein Heil in einer Affäre mit der Tankstellenbediensteten Mia
(Nilam Farooq). Als die Geburt naht, kommen nicht nur dieser
Seitensprung ans Licht, sondern auch Zweifel daran auf, ob das Kind in
Anjas Bauch wirklich von ihm stammt. 79 Minuten Chaos und
Körperverletzung, bei der das Lachen weh tut.
- Lars Tuncay, 08.09.2025 / 6:29
