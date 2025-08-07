« Wilma will mehr | Home |

D 2024 R: Justine Bauer, D: Karolin Nothacker, Johanna Wokalek, PaulineBullinger, 78 Min.

Katinka (Karolin Nothacker) ist 17. Sie will den Bauernhof der Familie

weiterführen und macht eine Lehre zur Landwirtin. Doch von der

Landwirtschaft kann kaum mehr einer leben und als Frau muss sie ohnehin

einen wohlhabenden Bauern erwischen und heiraten. Ihre Mutter (Johanna

Wokalek) würde es lieber sehen, wenn sie eine Ausbildung bei Aldi macht

oder im Schlachthof anfinge. Katinkas beste Freundin Carina (Pauline

Bullinger) will lieber weg. Ihre Pläne zerbrechen jedoch, als sie von

Katinkas Bruder Michi schwanger wird.

Es sind die Frauen, die den Hof zusammen halten. Aber gerade sie sind

es, die am wenigsten Einfluss auf ihre ohnehin ungewisse Zukunft haben.

Die Männer geben keine gute Figur ab in Justine Bauers Regiedebüt. Der

Tod seiner Frau versetzt den Nachbarsbauern mit den hübschen Töchtern in

eine tiefe Krise. Michi ist ein Dorftrottel, der Stärke in rassistischen

Sprüchen sucht. Es geht der Filmemacherin vor allem um eine realistische

Darstellung der Bäuerin im Film, die viel zu selten im Kino sichtbar

ist. Justine Bauer weiß, wovon sie erzählt, wuchs sie doch selbst auf

dem Land auf, einem Hof ähnlich dem in Hohenlohe, dort, wo man noch

Fränkisch spricht, wo die vier Frauen ihr Leben leben. Dieses ist nicht

übermäßig dramatisiert, sondern herrlich leicht wie der Schwung der

Schaukel, die in der ersten Einstellung minutenlang über dem Fluss

schwingt. „Milch ins Feuer“ erzählt von einem Sommer. Vielleicht ist es

der Letzte in dieser Konstellation. Aber es wird schon irgendwie

weitergehen. Die Darsteller*innen, viele von ihnen im Dorf gecastet.

wirken frei und unverstellt, die Kamera von Pedro Carncier

dokumentarisch beobachtend.